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吃泡麵配可樂 他腹痛到暈倒…醫師：簡直不要命

聯合新聞網／綜合報導
有男子吃泡麵搭配可樂喝，沒想到竟然讓他差點丟了性命。圖為示意圖。（本報資料照片）
有男子吃泡麵搭配可樂喝，沒想到竟然讓他差點丟了性命。圖為示意圖。（本報資料照片）

泡麵是許多人的最愛，不僅便宜又方便，輕鬆就可以解決一餐，但吃泡麵要當心，有種飲料千萬不要搭配著喝，嚴重的話可能會鬧出人命。中國日前就有名男子吃泡麵時，因為配上一杯可樂，沒多久肚子竟然開始絞痛，讓他差點丟了性命。

根據網易新聞報導，這名25歲中國男子日前晚上在公司吃晚餐，他泡了一碗泡麵還配了一杯可樂，沒想到吃完一小時後竟然出事了。男子的肚子開始腹脹、腹痛，甚至讓他痛到暈倒，同事見狀趕緊打電話叫救護車，將他送醫急救。

送到醫院後，醫生立即為男子插上胃管，結果竟然有大量氣體隨著胃管排了出來，當中還夾雜著可樂液體與泡麵殘渣，讓醫護人員嚇了一跳。所幸經過搶救後，男子狀況穩定下來。

對此醫生痛批「簡直不要命」，他解釋「可樂加泡麵一起吃是很危險的」，可樂含有碳酸成分，和泡麵一起吃可能會造成胃部脹氣、疼痛，危害非常大。其實過去也有類似案例，2015年在中國有位男子消夜吃了兩包泡麵還配上兩瓶汽水，結果半夜肚子痛到不行，送醫後同樣插上胃管，排出黏稠液體和食物殘渣。

有專家解釋，泡麵中含有膠質物質是呈鹼性，而可樂含有碳酸成分，吃泡麵喝可樂容易造成酸鹼性物質發生作用，釋放出大量的氣體，使胃部、肚子產生脹氣，而泡麵又是油炸食品，兩者一起吃會加重腸胃負擔，刺激也比較大，容易腹痛不適。醫生建議吃泡麵不要喝太多可樂汽水，最好等一到兩個小時之後再喝比較好。

中國

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