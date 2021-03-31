世界頂尖食材「餐桌上的鑽石」 台再發現原生種白松露

小西氏石櫟松露的子實體。（圖：林試所提供）

世界頂尖食材白松露被譽為「餐桌上的鑽石」，國際價格約在每公斤7萬5000元台幣（約2628美元）左右。台農委會林業試驗所發現世界新種「小西氏石櫟松露」並開發人工培養技術，目前推動技術移轉，小西氏石櫟松露子實體直徑最大可達3公分，目前為台灣 第二個正式發表的原生種白松露。由於菌絲培養生長的速度相當快速，小西氏石櫟松露應用於食品工業的前景看好，繼108年首次發表的深脈松露，讓台灣白松露產業發展再露曙光。

林試所表示，107年於高雄六龜研究中心的多納森林中發現小西氏石櫟松露，寄生在小西氏石櫟根圈土壤上，「小西氏石櫟松露」即是以首次發現的宿主命名。而小西氏石櫟為台灣原生樹種，果實是松鼠的主食，果實造型可愛，常被比作知名電影 冰原歷險記中松鼠追逐的療癒橡實，可製作成的項鍊及鑰匙圈等飾物。

小西氏石櫟松露發現以來，林試所以發現地多納林道為中心，陸續前往高雄、屏東及台東等相同海拔的山區進行更深入調查。歷時一年多田間調查，皆無功而返，直到109年於地理氣候條件相近的台東利嘉林道長尾尖葉櫧林地，發現小西氏石櫟松露第二個生育地，陸續挖出大小不一的17顆子實體，直徑由0.1到3公分不等。

林試所指出，小西氏石櫟松露氣味特殊、穿透力強且濃郁芬芳。經過子實體切片鏡檢、菌株的分離及純化培養，以及基因序列的解序與基因指紋圖譜辨識等，而後確定為世界的新種。

為了不讓台灣珍貴的原生種白松露於野外消失，林試所進行小西氏石櫟松露菌種保存工作，致力研發小西氏石櫟松露的人工培養，成功完成了固態及液態的菌絲培養；另一方面也進行可能寄主苗木的接種試驗，證實周邊相同海拔的五葉松、二葉松及華山松可與小西氏石櫟松露形成菌根。目前小西氏石櫟菌種培養技術已開發成功並進行技術移轉，預計未來可寄主苗木種類將以松科及殼斗科樹木為主。

小西氏石櫟松露目前已培育出來的菌絲體，用來接種合成菌根苗木，推估約需要8年的時間來栽培成子實體，預計10年內可望量產。林試所說，希望配合政府獎勵造林的輔導政策與青農低利貸款 等，在創造林下經濟的同時，也能逐步推進本土白松露的產業化。