正宗台菜在此誕生 日本天皇首次訪台餐具百年後曝光

一百年前日本裕仁天皇的一場「御宴」，奠定正統「台灣料理」的形制與地位。這場天皇御宴使用的銀製餐具正在國立台灣博物館常設展中展出。記者陳宛茜／攝影

我們常聽「台菜」、「台灣 料理」，但台菜的起源在哪裡？根據學者考證，一百年前日本 裕仁天皇的一場「御宴」，奠定正宗「台灣料理/台菜」的形制與地位。這場天皇御宴的餐具百年後終於曝光，此刻正在國立台灣博物館新推出的常設展中展出。

1923年4月24日，日本裕仁皇太子(日後的裕仁天皇)行啟(視察)台灣、下榻總督官邸。總督設午宴招待，宴席由江山樓負責。當時「台灣日日新報」以「御宴與台灣料理江山樓之光榮」大幅報導，並把當日菜單13道料理刊載報上。

根據文史工作者蕭秀琴著作「料理台灣」研究，江山樓老闆吳江山，1921年在台北大稻埕開設了江山樓。之前他遊歷北京、廣州、天津，學習各地烹調方式，並找來川菜廚師掌廚。為了這場天皇御宴，吳江山一周前便和廚師們齋戒沐浴。

這場天皇御宴共13道菜：雪白官燕、金錢火雞、水晶鴿蛋、紅燒火翅、八寶焗蟳、雪白木耳、半點炸春餅、紅燒水魚、海參竹茹、如意鱧魚、火腿冬瓜、八寶飯、杏仁茶。此一台灣史上首場「御宴」，食材包括燕窩、魚翅、螃蟹、白木耳、鱉，其中白木耳來自四川、香菇來自美國 ，燕窩取自南洋馬來西亞，魚翅、鱉、魚、蟹、蟳等河、海鮮講究新鮮，來自全島海岸，在食材上呈現了台灣料理的國際觀。

蕭秀琴分析，那一場華麗的盛宴，不只定義了台灣料理，也展現了台灣這一座海島國際化的程度。

這13道菜以一乾一湯的先後順序上菜，第7道菜是點心。經過這一場豪華盛宴，台灣料理形制已然完備。完整的台灣料理一共13道菜，上菜順序是一乾一湯，第7道中場休息是鹹點，最後一道是甜湯或水果。日後台灣典型的「辦桌」，多半遵守12或13道菜的節奏與順序。

1927年，吳江山在「台灣日日新報」提筆寫專欄，以「談台灣料理」為名說菜。他認為，台灣料理剛開始由中國傳入，但在當地風俗習慣、氣候、材料影響下，料理中逐漸添加「本島特色」。

根據當時的台灣日日新報指出，裕仁太子每道菜皆食用，特別鍾愛八寶飯，宴後皇太子傳旨褒獎。此後日本皇室訪台，所有的台灣料理會席都由江山樓包辦。當年這套銀製餐具僅用過一次便成為「行啟紀念物」，輾轉移交台博館珍藏至今。