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2021亞洲50最佳餐廳揭曉 香港「大班樓」首度摘冠

記者羅建怡／即時報導
大班樓創始人葉一南獲得「亞洲50最佳餐廳」第一位寶座。圖／港旅局提供
大班樓創始人葉一南獲得「亞洲50最佳餐廳」第一位寶座。圖／港旅局提供

亞洲美食盛事、2021「亞洲50最佳餐廳」正式揭曉，香港以總數11間上榜餐廳領先成為大贏家，「美食之都」當之無愧。榜首由香港地道粵菜餐廳大班樓奪下，這也是香港餐廳首次拿下冠軍。除了冠軍殊榮，大班樓還同時獲封「亞洲最佳餐廳」和「中國最佳餐廳」稱號。

於2009年開業的大班樓，以精挑細選的食材及專注於烹調充滿地道風味的粵菜聞名，2013年首次入選以來，就一直是「亞洲50最佳餐廳」榜單的常客。此外，大班樓更於2019年首次在「世界50 最佳餐廳」名單亮相，名列41。

香港旅遊發展局總幹事程鼎一表示，這次公布的名單，代表著香港餐飲業將迎來蓬勃發展的一年，同時也反映出香港本地和國際美食的多樣性，以及美食界令人欽佩的豐富人才。程鼎一也強調，要在競爭激烈的香港餐飲業中取得成功，既需要熱情，又要具有強烈的進取精神。他也對獲獎餐廳表示衷心的祝賀，「衷心感謝他們所付出的努力，讓香港成為世界頂級的美食勝地。」

除了大班樓，香港還有一間新上榜餐廳Mono (第44位)，以及兩間重新上榜的餐廳Caprice (第28位) 和Ta Vie旅 (第38位)。

此外，在獨具創意的行政總廚鄭永麒 (Vicky Cheng)領軍下，香港的Vea (第16位)成為本年度「待客藝術獎」得主。其餘上榜的香港餐廳包括：Neighborhood (第17位)、Belon (第25位)、8½Otto e Mezzo Bombana (第33位)、Amber (第37位)、龍景軒 (第47位)以及家全七福 (第48位)。

2021年度「亞洲50最佳餐廳」榜單可瀏覽：www.theworlds50best.com/asia/en/list/1-50

香港 美食 中國

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