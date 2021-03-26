亞洲50最佳餐廳 香港11家、台灣5家上榜

2021年「亞洲50最佳餐廳」於網路直播公布。（取材自Asia's 50 Best Restaurant官網）

有「餐飲界的奧斯卡」之稱的2021年「亞洲50最佳餐廳（Asia's 50 Best Restaurants Award）」正式公布，第一名由去年名列第二的香港餐廳大班樓（The Chairman）奪魁，台灣 今年則有5家餐廳入榜，分別是MUME（第15名）、RAW（第21名）、logy（第24名）、JL Studio（第26名）、祥雲龍吟（第45名）；其中，logy是首次入榜。

因應新冠肺炎疫情持續蔓延，今年的亞洲50最佳餐廳頒獎與去年一樣在網路同步公布最新世界及亞洲排名。除香港大班樓外，第二名由法國籍主廚Julien Royer所執掌的新加坡 餐廳Odette拿下，第三名則是來自日本東京 的「傳」，此外，來自新加坡的餐廳Meta，則獲得「美國運通最值得關注獎」（American Express One to Watch Award）。

台灣去年有4家入榜，今年則新增一家。首次入榜的「亞洲50最佳餐廳」logy，雖然是東京米其林二星餐廳Florilège的姊妹餐廳，但一開幕已跟東京風格展現差異。日籍主廚田原諒悟大量使用台灣在地食材和亞洲元素，以日本料理手法呈現亞洲菜的多元風貌。logy於2019年獲得米其林一星肯定，2020年晉升為米其林二星餐廳。

從第18名進步到15名的MUME，主廚林泉雖然是印尼華僑，骨子裡有著「台灣魂」，熱愛台灣的風土與食材。MUME今年是自2017年起第5度入選「亞洲50最佳餐廳」，並於2018、2019、2020連續三年獲得米其林一星肯定。

製作料理時，MUME掌勺人林泉秉持「食材優先」理念。（本報資料照片）

由國際名廚江振誠領軍的RAW，今年則是排名大躍進，從去年的第36名進步到第21名，也是自2016年起連續第6度入選「亞洲50最佳餐廳」，並同時於2018拿下台北米其林一星、2019、2020拿下二星肯定。

江振誠(左)與RAW主廚王奕翔。（取材自RAW臉書官網）

這次排名第26名的JL Studio，2017年2月才在台中市成立，是來自新加坡的主廚林恬耀的漚心瀝血之作，他致力於開展新加坡料理的全新風貌，並大量採用台灣本地食材。JL Studio在2019年獲得「亞洲50最佳餐廳」的「Miele最值得關注獎」（Miele One to Watch Award），2020年首度入選「亞洲50最佳餐廳」，同年並一舉拿下米其林二星肯定。

豆爽。（圖：JL Studio提供）

排名第45名的祥雲龍吟，自2018年起第5度入選「亞洲50最佳餐廳」，同時也在2018、2019、2020連續三年獲得米其林二星肯定。祥雲龍吟主廚稗田良平是東京米其林三星餐廳「龍吟」主廚山本征治的弟子，祥雲龍吟也在台灣贏得「台灣最好的日料餐廳」美名。

在個人獎項部分，由來自新加坡的台北態芮餐廳甜點主廚賴思瑩，獲得亞洲最佳甜點主廚肯定。上海Obscura餐廳的主廚兼聯合創辦人，譚綺文（DeAille Tam）則榮獲2021亞洲50最佳餐廳頒發亞洲最佳女廚師獎。