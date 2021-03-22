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早餐吃完昏昏欲睡？元兇恐是這6種「熱量爆表」麵包

編譯中心／綜合報導
營養師列出常見的六種麵包熱量，呼籲民眾早餐要減少精緻澱粉的攝取。（示意圖／取材自ingimage）
營養師列出常見的六種麵包熱量，呼籲民眾早餐要減少精緻澱粉的攝取。（示意圖／取材自ingimage）

現代人生活腳步緊湊，早餐常以麵包裏腹。營養師朱瑞君在臉書粉專po出常見的六種麵包熱量，讓網友看了直說，「天呀，這幾個最好吃的熱量都好恐怖！」朱瑞君表示，很多麵包都只有大量的碳水化合物，媽媽們讓小朋友吃過多，反而對身體有負擔還會變胖，甚至在上學時昏昏欲睡，精神狀況不佳。

從圖表中可見，熱量排行第一名的為「奶酥麵包」，平均1個就含452大卡、59.8克碳水化合物，第二名的「肉鬆麵包」，熱量也有356大卡、39.5克碳水化合物，第三名則是「菠蘿麵包」，熱量有291大卡、39.7克碳水化合物。第四至六名分別為，「糖粒甜甜圈」285大卡、35.7克碳水化合物；「小可頌」176大卡、18.4克碳水化合物；「紅豆吐司」144大卡、21.5克碳水化合物。

雖然麵包種類多樣、口味也有很多驚喜，但朱瑞君卻示警「早餐吃錯比沒吃更糟糕」。她在部落格發文進一步解釋，紅豆麵包或奶酥麵包含太多精緻澱粉，糖份也較多，早餐吃西點蛋糕也很容易影響人的血糖

她表示，若吃下過多精緻碳水化合物，造成消化速度快、血糖快速上升，身體就會為了達到平衡，釋放胰島素將多餘葡萄糖轉為肝醣，過量的則會轉成脂肪堆積，接下來當血糖急遽下降時，身體就會開始感到昏昏欲睡、注意力渙散。

因此朱瑞君建議，吃早餐時將麵包比例減少，增加如豆漿、雞蛋、魚、肉及奶製作等蛋白質攝取，不僅較不容易產生餓的感覺，也能幫助白天注意力的集中。網友看完這張熱量圖表也紛紛留言說，「一直覺得麵包等於炸物，完全不敢碰」、「這真的很不適合給孩子當早餐」、「難怪我都瘦不下來。」

朱瑞君也分享買麵包可以選擇比較單純的歐式麵包、或是少量麵包，搭配豆魚蛋肉等，或是搭配起士、蔬菜蛋白質，當作正餐，不當點心，一餐控制在500大卡左右。另外如果是外食家庭，又有小朋友，建議三明治吐司可以去邊，不要加美奶滋，而雞胸、燻雞、豬排等肉類，又以能看到完整的肉比較好。

https://www.facebook.com/judychuthin/photos/a.101415792000331/115887717219805/?type=3

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