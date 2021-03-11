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「甜蜜」歡慶聖派翠克節 來吃免費甜甜圈

世界新聞網
歡慶聖派翠克節，Krispy Kreme推出的四款綠色甜甜圈。取自Krispy Kreme官網
歡慶聖派翠克節，Krispy Kreme推出的四款綠色甜甜圈。取自Krispy Kreme官網

有近260年歷史、全美最大的紐約聖派翠克節遊行(NYC St. Patrick’s Parade)，今年因疫情之故，恐將二度取消，不過聖派翠克節的歡樂氣氛，一直是許多人津津樂道與懷念的。全美第二大甜甜圈連鎖店Krispy Kreme，近日推出四款結合綠色與幸運元素的甜甜圈優惠活動，凡在3月16、17日兩天，穿綠色衣服到店消費的民眾，都可免費獲得綠色甜甜圈。

Krispy Kreme推出的四款應景綠色甜甜圈，分別是「幸運獨角獸」、「幸運小妖精」、「幸運金幣」與「鋪撒幸運」，將幾款經典甜甜圈，用綠、白色糖衣裝飾了三葉草、獨角獸等圖案，希望給大家帶來甜蜜與幸運。

紐約去年取消聖派翠克節遊行活動，民眾持有三葉草的旗幟，開車行經聖派翠克教堂。Ge...
紐約去年取消聖派翠克節遊行活動，民眾持有三葉草的旗幟，開車行經聖派翠克教堂。Getty Images

至於為什麼要用綠色？原來聖派翠克節是愛爾蘭人的國慶日，西元432年，聖派翠克主教被派到愛爾蘭傳教，他用三葉草(Shamrock)闡明「三位一體」(聖父、聖子、聖靈)，使愛爾蘭人感動受洗。西元461年3月17日，聖派翠克逝世後，愛爾蘭人便將這天訂為「聖派翠克節」。每年這一天喝愛爾蘭啤酒或威士忌，特別是喝酒吧特製的綠啤酒，或用北愛國花「三葉草」裝飾、穿綠色衣服，便成為一項傳統。

去年因疫情取消聖派翠克節遊行活動，紐約民眾仍穿上綠衣在聖派翠克教堂外慶祝。Get...
去年因疫情取消聖派翠克節遊行活動，紐約民眾仍穿上綠衣在聖派翠克教堂外慶祝。Getty Images

而聖派翠克節會成為紐約、芝加哥、波士頓以及全球各大城市盛大節慶，則源自於愛爾蘭人在19世紀大量向外遷移。以美國為例，愛爾蘭裔是僅次於德國裔的第二大族群，約有3600萬人，佔全美人口數12%。美國總統有22位具有愛爾蘭血統，包括歐巴馬、布希父子、柯林頓、雷根、卡特、尼克森、甘迺迪、杜魯門等。

想在聖派翠克節吃到免費甜甜圈嗎？活動訊息詳見Krispy Kreme官網https://www.krispykreme.com/promos/stpatricksday。

美國 紐約 遊行

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