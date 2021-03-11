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滯銷50萬顆賣不掉 日業者推出「炸牡蠣販賣機」拚活路

編譯中心／綜合報導
日本有牡蠣養殖業者因為滯銷，想出設置炸牡蠣販賣機的方式刺激買氣。 （影片截圖）
日本有牡蠣養殖業者因為滯銷，想出設置炸牡蠣販賣機的方式刺激買氣。 （影片截圖）

新冠肺炎肆虐全球，疫情除了造成許多人的健康安危之外，對經濟更是造成莫大的打擊，讓許多產業陷入蕭條之中。然而在危機之中，也有業者看到轉機，找出新的做法，試著打破眼前的困境。

根據日本媒體「朝日電視台」報導，最近在東京港區的虎之門之丘大樓，出現了一台相當特別的自動販賣機。只要操作機器，以電子錢包進行支付，就能吃到以高級品「鹽田熟成牡蠣」所製成的炸牡蠣。此外，同販賣機亦有販售一般生牡蠣和草蝦等產品。

記者實際操作，一份要價1200日幣（約11美元）的炸牡蠣，四顆一份裝在一個精美的白色盒子中，並附有天然食鹽作為調味料。報導指出，設置這台販賣機的是廣島的養殖業者，由於受到疫情影響，使得該業者面臨高達50萬顆炸牡蠣滯銷的狀況，因此才會想到以這樣的方式，來刺激牡蠣的買氣。

這台特別販賣機，確實引起了網友的注意，紛紛表示「想吃看看耶，麵衣有保留脆脆的口感嗎」、「想打破現狀這點挺令人佩服的」、「以後百貨公司的地下美食街，也會充滿自動販賣機跟AI機器人嗎」、「好貴喔」、「1200這價格稍微貴了點」、「等疫情過去歡迎來廣島，品嘗便宜又新鮮的現做牡蠣料理」。

來源：ANNnewsCH

只要簡單操作，就能吃到由高級品「鹽田熟成牡蠣」製作而成的炸牡蠣。（影片截圖）
只要簡單操作，就能吃到由高級品「鹽田熟成牡蠣」製作而成的炸牡蠣。（影片截圖）

疫情 美食 東京

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