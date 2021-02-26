煎香腸「不焦、漂亮」祕訣何在？ 內行人揭不敗方法

一名網友日前在網路上分享自己煎香腸煎到像木炭的經驗，引起許多網友留言討論。取材自臉書

現代人工作繁忙，不少民眾平日都會選較簡單方便的食材來料理，但有些食材較不耐熟，導致烹煮時常常外熟內不熟，外表沒多久就燒焦，讓人非常困擾。就有網友日前無奈分享自己煎到焦黑的香腸照片，吸引許多專家提供煎香腸的成功秘訣。

一名女網友日前在臉書 社團發文，透露剛剛差點燒了自家廚房，只因為兩條香腸，並說明原由，「煎香腸的當下忘了它的存在，先上廁所再說，殊不知聞到一陣陣的燒焦味，趕緊衝出廁所，我的香腸瞬間變成木炭，為什麼香腸這麼頑固！我想吃香腸啦！」。

此文一出，許多網友紛紛風趣留言，「氣炸鍋會是你的好夥伴」、「雖然很好笑，但是香腸真的很難煎好」、「當做墨魚香腸一口氣咬下去」、「香腸很難駕馭」、「我還以為黑暗料理」、「新口味，木炭香腸」、「香腸真的超容易就變成黑嚕嚕了，讓人又愛又恨的食物」、「妳已取得進入暗黑料理界的資格了」、「這難道就是失傳已久的大還丹」。

除此之外，有不少內行人揭露煎香腸的不敗妙招，「煎香腸直接倒一點點油，然後再加一些水，開小火等水快乾了轉大火稍微翻一下就可以了啦」、「先熱水煮過幾分鐘後再來煎上色也很好吃，怕沒味道也可以放電鍋蒸，再來中小火煎」、「加點水蓋上鍋蓋中小火煎」、「先水煮熟後，再放到煎鍋上給它稍微煎上色一下」、「下次煎香腸時加點水一起煮，人不在旁邊轉最小火」。