煮麵條何時下鍋最讚？ 老饕教3撇步：不黏鍋又Q彈

只需簡單三招，美味又不黏鍋的麵條即可誕生。 示意圖。圖片來源／ingimage

麵條除了鍋炒之外，水煮也是常見的料理方式。不過許多人煮麵條時，都喜歡在水滾後直接將麵條下鍋，近日搜狐號《小乾倩倩的遊戲的美食》分享一個讓麵條更加有勁道且不黏鍋的方法，只需三招就能輕鬆搞定，民眾可以參考看看喔！

第一招，煮麵條的時候，不要直接滾水下鍋，而是先燒水，直到將鍋中燒至有氣泡時，再將麵條下入。煮的時候用筷子一邊攪拌，這樣麵條就不會黏鍋，還會使得受熱均勻。

第二步，等到麵條下鍋之後，一定要記得往裡面加入兩、三滴白醋。不用擔心白醋會導致麵條變酸，這個時候鍋內已經是一種高溫 狀態了，是直接將裡面的醋味給揮發掉，而加入白醋的話，可以使得麵條顏色更加好看，口感更有勁道。

第三招，除了往裡面加入白醋以外，還需要加入兩、三滴的食用油，比如橄欖油、大豆油等等，因為加入食用油之後，它可以讓麵條變得順滑柔軟，同時不會發生黏在一起的情況，還會使得麵條煮好之後更加Q彈。

提醒民眾，按照這三步驟，待鍋中沸騰之後，需要再往裡面加一點冷水，這樣煮好的麵條才會更好吃。一般等到水再次沸騰的時候，就可以直接將麵條撈出來了，不管是做成湯麵、乾拌麵都是很美味的喔！