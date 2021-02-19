剩餘年糕大變身 不只裹蛋液炸...還能變春捲、蛋撻

網友分享年糕蛋撻，成果也頗讓人驚豔。取材自臉書

農曆新年過後，相信有些家庭冰箱年菜還沒吃完，該拿出來變化一下了。年糕是很多家庭過年必備的年節食品，取其「步步高升」的寓意，吃甜甜討個好兆頭。有位網友在臉書 社團蓋了一個年糕樓，「你們家都怎麼吃年糕呢？」

PO文一出，煎炸烤食譜 紛紛出爐，讓人食指大動。「刨成絲曬乾，要吃的時候加麵糊+雞蛋 +一點糖，用煎的」、「餛飩皮包好炸，灑糖粉，不怕熱量還可以加蜂蜜」、「加乳酪餅，送進烤箱」、「起酥皮加肉鬆，放氣炸鍋」、「用千張包拿去氣炸」、「春捲皮包年糕」、「沾蛋液下去煎」。

網友推薦的沾醬、餡料也相當多元，「自製蘋果餡，炸起來」、「加鹹菜炸，吃了不會膩」、「加蔥炸，沾醬油吃」、「沾梅粉」、「沾魚露」、「用黑麻油煎」、「年糕煎好包酸菜」、「配大蒜很好吃」、「炸好之後～沾東泉辣椒醬吃」、「煉乳+花生粉+香菜」」。

也有人讓年糕化身其他點心，「熱壓吐司夾炸年糕冰淇淋」、「切小塊煮酒釀蛋」、「切約一公分厚度夾在饅頭內，放在電鍋蒸來吃」、「烤串燒麻糬」、「切塊煮紅豆湯」、「年糕蛋撻」、「年糕鬆餅」。

如果家裡還有年糕，不妨試著動手做看看吧。但請注意年糕熱量很高，100公克的紅糖甜年糕，約半個手掌大小，熱量就高達200多大卡，幾乎等同吞下一整碗白飯，如果再搭配油炸、裹粉或酥皮，熱量都會很驚人，可千萬別吃多了。