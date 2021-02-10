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拉麵上為何放海苔？老饕曝「四字」解答

聯合新聞網／綜合報導
原PO提出疑惑，好奇拉麵上海苔的真實功用，示意圖。（Ingimage）
原PO提出疑惑，好奇拉麵上海苔的真實功用，示意圖。（Ingimage）

熱呼呼且香氣四溢的日式拉麵往往會加上一片海苔，但海苔一但泡入湯中，脆脆的口感便會消失殆盡。有網友認為海苔潮濕後根本無法咀嚼，讓他不禁疑惑道「有沒有拉麵上面那片海苔為何存在的八卦？」

一名網友於PTT上發文表示，他觀察到大多數的拉麵都會額外附贈一片海苔，但大多數人普遍都知道海苔不能碰到水，一但受潮便會整片軟掉，失去原先乾脆的口感。原PO對此提出疑惑，好奇拉麵中那片海苔的真實功用，甚至崩潰直呼「將海苔放在拉麵湯上面是有事嗎？這根本無法咀嚼」，文章發布後，引起網友熱烈回應。

有內行網友提出解答，海苔的最大功用是「去油解膩」，「讓你喝湯感到『膩』時，解膩用的」、「去油解膩用！」、「解膩用，有的人很討厭就是了」、「吸油用的，怕太油膩」，也有網友分享隱藏吃法，「海苔通常會黏在碗壁上，不會弄溼，你要用乾的海苔包麵吃」、「海苔夾麵，一口吃掉超讚」。

但也有網友KUSO表示，「那是已結帳的標記，不然會忘記誰付錢了」、「擦嘴巴用的，你把它吃掉啊？」、「那是帳單啦」、「其實是點綴用的」、「那是放在眉毛上面的裝飾」、「畫畫用的」、「我以為每個人都知道那是擦手用的」。

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