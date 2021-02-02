泡麵解鄉愁：印尼「營多麵」 全球化移工的美食產業鏈

印尼著名泡麵品牌營多麵（Indomie）在短短幾十年間隨著海外印尼人、無數移工一起，迅速擴張中東、澳洲、歐洲等全球多國，成為讓外國人也風靡的美食。（取材自營多麵官網）

「席捲全球的泡麵，是家務移工最可愛的家鄉味...」對印尼 人而言，印尼著名泡麵品牌營多麵（Indomie）陪伴他們走過童年和學生時代，更在短短幾十年間隨著海外印尼人、無數移工一起，迅速擴張中東、澳洲、歐洲等全球多國，成為讓外國人也風靡的美食。營多麵的口味研發部經理——發明各種營多麵口味、更被譽為「營多麵之母」——努努克諾萊妮（Nunuk Nuraini）在1月27日離世。消息傳出後，引發各國網友哀悼，感謝努努克的營多麵陪伴他們走過童年、青年，甚至經濟困頓的時期，紛紛表示「營多麵是最偉大的發明！」

創立1971年 主打雞肉風味

營多麵創立於1971年，一開始主打雞肉風味，隨後推出不同的口味如：雞肉咖哩、蒜香風味等，但至今最受歡迎的依然是1982年推出的經典印尼炒麵口味。這個口味迅速受到歡迎，讓營多麵自此成為家喻戶曉的品牌，營業據點在幾十年來迅速擴張：在2012年連續兩年獲得 The Ramen Rater （由美國著名美食部落客於2002年創立的全球泡麵排行榜）評選全世界最美味的泡麵之一；更在2019年被凱度消費者指數（Kantar Worldpanel）評選為全球十大最受歡迎的品牌之一。

當營多麵越來越受消費者青睞之際，各種網友創意吃法也超展開進行。一般最常見和經典的吃法不外乎加顆煎蛋，但也有網友利用各種調味料和配料發明出新式口味，例如加上美乃滋、柴魚片、泡菜、起司片等等。這進而也延伸出不同的料理方式，例如利用營多麵的麵體製作成兩層的泡麵蛋糕、泡麵壽司、泡麵蛋餅、泡麵春捲等等，各式各樣的創意反映出營多麵的受歡迎程度，以及作為食譜基底的口味多元性。

圖為2018年員工在印尼雅加達的市場拿著裝有營多麵的箱子。（路透）

網友創意料理無限，圖為營多麵壽司。（取材自營多麵官網）

除創意吃法 周邊商品湧現

除了新式營多麵料理，各種有關營多麵的「周邊商品」也開始出現，例如營多麵鞋子。2019年，一名生活在新加坡的印尼設計師設計了一款以營多麵為靈感的鞋子，鞋子不僅印上營多麵標誌，顏色也以營多麵包裝為主，分別是紅色、黃色和綠色。這個設計意外引起關注，最後更成功推出限量20雙、一雙要價230美元 的Indomie Air Jordan的聯名鞋款，短短幾天銷售一空。

然而，營多麵的成功，不只在於它已是印尼國民美食。更特別的是，營多麵隨著無數印尼家務移工，流轉到世界各地。原本只是移工解鄉愁用的「家鄉療癒食物」，卻意外受到雇主家庭、移工輸入國的青睞，在世界各地也造就出獨特的營多麵飲食文化。除了香港、台灣的印尼雜貨店或量販店能看見營多麵的身影；作為全球最大穆斯林國家的印尼，出產的營多麵口味符合清真食品標準，也瘋狂席捲其他穆斯林為主的中東國家、以及北非的奈及利亞。

移工家鄉味 廣傳世界各地

根據阿拉伯新聞（Arab News）報導，在1986年，營多麵便隨著當地移工一起進入沙烏地阿拉伯 ，其後便大受歡迎。營多食品的CEO威利朗（Franciscus Welirang）受訪時表示，沙烏地阿拉伯的消費客群已經是第二代，正是從小看著家務移工進入沙烏地家庭、在她們的陪伴與移工文化下長大的年輕人。在沙烏地阿拉伯，目前已經有三間營多麵工廠，至今仍占據沙烏地泡麵市場占有率的95%。

位於沙烏地阿拉伯吉達園裡的營多麵攤位。（取材自營多麵官網）

其後，營多麵的全球帝國也迅速推展到非洲。根據CNN報導，1988年，營多麵首次出口到奈及利亞，到1995年開設了第一家工廠。起初是因為價格低廉，每包只賣18分美元的營多麵，成為了奈及利亞普通家庭的主食選擇之一。營多食品表示，目前在奈及利亞，每年可售出超過45億包泡麵，並且在西非擁有3家工廠，每天生產超過800萬包營多麵。甚至，營多食品為了本土化，也在奈及利亞當地推出模仿北非小米（Jollof）口感的限定口味。

2007年，營多麵在埃及開設第一家工廠、2014年生產線更拓展到土耳其。隨著版圖擴大，營多麵也從陪伴家務移工思鄉解憂的療癒食物，到誕生許多在地飲食文化的超大型泡麵帝國，似乎也見證了全球化的飲食產業鏈下，由家務移工所譜寫出嶄新一頁的飲食文化史。