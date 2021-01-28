港澳米其林名單揭曉 世界50大最佳餐廳大班樓重奪一星

米其林一星餐廳大班樓精於粵菜。（取材自米其林官網）

「米其林指南香港澳門 2021」（港澳稱「米芝蓮」）昨公布完整名單，香港名單共69家餐廳榜上有名，50家一星，12家二星，7家三星 ；世界50大最佳餐廳大班樓重奪一星，但兩間去年獲評為二星的餐廳現已

停業或結業，北角福元湯圓則首次躋身「米其林餐盤街頭小吃」。

北角福元湯圓首次躋身「米其林餐盤街頭小吃」。（取材自臉書）

北角福元湯圓首次躋身「米其林餐盤街頭小吃」。（取材自臉書）

明報報導，指南亦列出21家「米其林餐盤街頭小吃」，當中位於北角的福元湯圓屬唯一一間新入選，佐敦佳佳甜品今年則跌出榜。福元湯圓老闆娘施太說，家庭式經營糖水店近20年，對上榜感受「無乜嘢」，稱疫情下生意至少大跌三成，就算獲米其林推介，生意也未必好轉。被問及會否怕米其林「死亡之吻」下被加租，她說唯有見步行步。

據報導，今年香港有69間餐廳「摘星」，分別有7間三星餐廳「連莊」，另有65間餐廳獲米其林餐盤推薦餐廳，當中11間屬新入選。去年獲評二星的文華東方酒店法國餐廳Pierre去年8月已結業，另一間去年獲評二星的「天空龍吟日本料理」去年10月底暫時停業。

米其林一星餐廳Yardbird，提供超過20種串燒，其中更包括許多珍奇部位。（取材自米其林官網）

米其林二星餐廳Tate菜單以法國料理為本，並加入大量中式元素。（取材自米其林官網）

Tate：禁晚市改做午市外賣

報導指出，新評為二星的法國菜餐廳Tate主廚兼老闆劉韻棋稱，疫下飲食業承受很大壓力，餐廳以往只做晚市，但因港府禁晚市堂食，故去年尾要變陣做午市及外賣，而且現時基本上只有本地客，故要經常轉餐牌菜式，令客人保持新鮮感，現生意額維持在疫前的五成，盼捱過艱難時期。

Ando：兩度禁晚市餐廳受打擊

報導稱，去年7月開業的中環跨國菜餐廳Ando，成為7間新增一星餐廳之一。該餐廳32歲阿根廷裔主廚Agustin Ferrando Balbi說非常開心，形容是很大鼓舞，表示不會坐地起價。Agustin稱開張時一切順利，但7月底及12月初起禁晚市堂食，就備受打擊，團隊當時花盡心機鑽研不同菜式，他亦由早上9時工作至凌晨1時才離開餐廳。