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餐廳點菜當心！內行曝「5樣地雷菜」：員工都不吃

編譯中心 / 綜合報導
內行人點名餐廳「最髒的5道菜」，並直言「連員工都很少吃」。示意圖／ingimage
內行人點名餐廳「最髒的5道菜」，並直言「連員工都很少吃」。示意圖／ingimage

餐廳菜色豐富多樣，每個人可根據喜好來做挑選，因此適合邀請三五好友相約享用。不過，有內行人提醒去餐廳千萬別點「5樣地雷菜」，並直言「員工很少會吃」。

搜狐號《小乾倩倩的遊戲的美食》發文，大家到餐廳吃飯，盡量別點這5道菜，因為菜餚品質和衛生較不佳，甚至連員工自己都很少吃，話雖如此也不是每家餐廳都一樣，民眾可根據店內的用餐環境及衛生安全去衡量判斷。

1.娃娃菜

很多餐廳不會用清水洗娃娃菜，而是用刀子切完直接煮湯或快炒，最後直接上桌，不知情的客人還吃得津津有味。

2.魷魚

魷魚基本上都是冷凍的，從冰箱拿出後放入水中沖洗解凍，然後就直接拿去烹飪，有的甚至直接拿來炒。

3.炸薯球

年輕人都喜歡這道菜，但它就是個半成品，只要撕開袋子倒入油鍋，炸好後在撈出來盛盤，裡頭的油不知道已經炸過幾次，而且反覆油炸的東西還是少吃為妙。

4.撈麵

撈麵的麵體本身沒問題，但麵體過水時用的都是自來水，而且有些廚師為了判斷生熟會直接用手抓，手上都是細菌讓人擔憂衛生問題。

5.油煎小排

餐廳中的油炸食品都不建議大家去吃，尤其是油炸排骨，冰凍的排骨炸好後，直接放到砧板上切塊，不過砧板其實切了很多食品，而且為了避免砧板碰水，基本上很少會去清洗。

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