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日推「台韓混搭」深紅雞排 網友崩潰：根本腫瘤組織！

編譯中心 / 綜合報導
日本一家餐廳推出結合韓式醬料的台式雞排，深紅色的模樣令許多網友不能接受。(取材自Lmaga.jp)
日本一家餐廳推出結合韓式醬料的台式雞排，深紅色的模樣令許多網友不能接受。(取材自Lmaga.jp)

近來「台灣小吃」闖出名號，在日本出現了許多賣起珍奶、滷肉飯的店家。不過店家雖然打著台灣小吃的招牌，販賣的東西卻可能沒那麼道地。最近大阪就有一家號稱是販賣台式炸雞的店家，卻推出在台灣幾乎沒人看過的雞排，引起網友熱議。

根據日本媒體「Lmaga.jp」報導，位於大阪美國村的炸雞專賣店「Hai trăm」，最近發售了新產品「藥念雞排」。店家結合台灣隨處可見的平民美食「雞排」，再淋上甜辣的韓式炸雞醬而成，整片雞排呈現濃郁的深紅色，一份價格為480日圓（約4.6美元）。

不過雖然店家主打是台灣美食，然而這樣的吃法，在台灣幾乎是找不到的。且店家雖然號稱是「台式炸雞專賣店」，但是店名「Hai trăm」卻是越南文「200」的意思，令人懷疑這樣的做法，是不是就像之前的珍珠一樣，慘遭外國「變種」。

日本網友看到這樣的雞排，紛紛表示「感覺不好吃」、「為何要搭上韓式風格啊？下去」、「一瞬間想起了風之谷的『巨神兵』」、「台灣的『惡魔雞排』辣味味道很合超好吃的」。不過也有人表示「480感覺可以試試看，最近開了很多韓國炸雞店，但價格都賣到韓國的兩倍，食材也沒甚麼特別，感覺很快就會掰了」。

消息傳回台灣後，台灣網友也說：「這個我真的不行…韓國炸雞是挺好吃的，但真的拜託不要這樣亂玩食物」、「這根本腫瘤組織好嗎！比人面魚還可怕」、「一個開在日本，有越南店名的的台灣雞排店，推出韓式口味雞排」。但也有網友認為「其實感覺是好吃的欸，應該換那種硬紙盒，用竹籤插」。

位於大阪，號稱「台式炸雞販賣店」的「「Hai trăm」。(取材自食べログ)
位於大阪，號稱「台式炸雞販賣店」的「「Hai trăm」。(取材自食べログ)

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