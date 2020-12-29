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他吃鼎泰豐推「蛋炒飯加一味更讚」 網友加碼必點菜色

編譯中心 / 綜合報導
一名網友分享鼎泰豐必點餐點，引起網友熱烈討論。本報資料照片
一名網友分享鼎泰豐必點餐點，引起網友熱烈討論。本報資料照片

鼎泰豐以美味食物和良好服務成為台灣知名連鎖餐廳品牌之一，不但在台北有多家分店，更是拓展到美國、日本等地，頗受歡迎。一名網友日前在網路發文分享五道必點食物，並問網友們推薦的食物。此文一出，吸引許多網友熱烈回應。

一名女網友昨日在網上表示自己在鼎泰豐必點紹興醉雞、小籠包、排骨蛋炒飯、蝦肉紅油抄手以及酸辣湯，分享紅油抄手的湯汁搭配蛋炒飯十分對味，酸辣湯也份量十足，並詢問網友們是否也有必點餐點。

網友紛紛留言，其中原PO所點名的抄手、炒飯、小籠包、酸辣湯引起許多網友的共鳴，「小籠包、排骨蛋炒飯、蝦肉紅油抄手」、「個人必點：小菜、芋泥小包、核桃鬆糕、鮮魚蒸餃、排骨蛋炒飯、菜肉紅油炒手」、「鼎泰豐就是要吃炒飯阿」、「排骨炒飯超棒」、「蝦肉紅油抄手真的巨好吃」、「蝦肉紅油炒手、酸辣湯、炒飯」、「尤其超推酸辣湯，好喝到爆」、「它的小籠包皮薄做工是真的不簡單」、「小籠包、炒飯、酸辣湯加辣、外搭雪碧！」、「個人最愛紅油抄手」。

除此之外，巧克力小籠包雖沒在榜上但網友大力推薦，「巧克力小籠包」、「巧克力小籠包+1，巧克力非常香濃又不會太甜」、「加巧克力小籠包」、「你把巧克力小籠包放到哪了！點起來好好吃！」。

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