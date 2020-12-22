不要玩食物！中國麥當勞推「Oreo餐肉堡」遭批

有中國網友在微博上分享新漢堡的實品照。取材自微博

麥當勞 餐點推陳出新，經常推出創新口味，不過中國 麥當勞21日推出一款名為「給利奧餐肉堡」的新漢堡，由Oreo碎餅乾和午餐肉組合製成，還以限時限量方式發售，極詭異的搭配引來網友批評。

這款「給利奧餐肉堡」內含兩片荷美爾食品公司（Hormel Foods LLC）的午餐肉以及Oreo餅乾碎片，上面再淋上美乃滋，中國麥當勞公布的領券價是13.14元人民幣 （約2美元），預計限量40萬個，而且僅在21日發售。

「給利奧餐肉堡」名稱的由來，是因中國麥當勞與午餐肉品名「世棒」（Spam）聯名行銷，為了取諧音，把奧利奧（Oreo）改成「給利（力）奧」，再加上「真世（是）棒」形成行銷標語。

面對如此「創新」的產品，國外網友不敢置信地表示「這應該不是真的吧」，有人表示完全沒興趣，更有人批評這是中國產的「暗黑漢堡」，直言「榮登2020最難吃漢堡」、「看起來好像會讓人拉肚子 」。

中國網友也絲毫不領情，在微博上狠批「文案誰寫的，明天捲舖蓋滾蛋」，指出取名讓人完全沒食慾，還有人大罵「花13塊找罪受」、「這黑呼呼的奧利奧噁意十足」。

目前尚不清楚麥當勞是否會將這獨特的「混搭漢堡」帶入美國，但不管好吃與否，都已成功創造出一波話題。