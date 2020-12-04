年終大小聚會必備 超吸睛「澎湃起司盤」擺盤學起來

有著聖誕和跨年重頭戲的12月份終於到來，如果有計畫邀請親朋好友到家裡吃喝相聚的話，一定要把怎麼安排一個起司盤的方法學起來，一旦放上了起司盤，餐桌瞬間就能明亮豐富起來，而且還不會太費你的力。

起司盤的重點：起司。起司的數量以奇數為佳，例如總共放3或5種，種類可以刻意挑選羊奶和牛奶 製成的起司做搭配，或是都選以同一種奶類製成的起司。如果怕賓客麻煩，可以事先把起司切塊，或準備一把鋒利的起司刀，讓賓客想吃多少切多少也很有趣味。

起司盤的擺放方式：先放體積大的品項，例如起司、餅乾、麵包片等，接著再用體積小的水果切片、橄欖、堅果等把剩下的留白空隙通通補滿。千萬別把食材擺放的太過整齊，食材在起司板上越隨性，整體看起來才會顯得越澎湃。

果乾請任意撒放，餅乾可以或立或疊，水果可以切片或維持原貌，薩拉米可以折成波浪花狀。只要有甜有鹹有酸，有軟有硬，而且全是自己愛吃的，就是一個搭配得宜的完美起司盤了。

材料：

喜歡的各式起司塊，奇數樣

喜歡的各式甜、鹹餅乾，適量

義大利 香腸薩拉米(salami)薄片，適量

烤過的麵包片，適量

當季新鮮水果數樣，適量

水果乾數樣，適量

各式堅果，適量

黑色或綠色橄欖，適量

蜂蜜和果醬，適量

作法：

1. 取一個起司盤（或用任何托盤/砧板取代也可以），首先將體積最大的起司隨性擺上，再依序放上次大體積的餅乾、薩拉米、麵包片等。

2. 接著用新鮮水果、果乾、堅果、橄欖等比較小的食材來填補空隙，盡量將所有的縫隙都填滿不要留白，起司盤擺的越豐富看起來才會美。

3. 蜂蜜和果醬可以隨意淋在起司上，或舀一些裝進小巧的容器裡，放在起司盤的角落，讓賓客依喜好自行取用搭配。