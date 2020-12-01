誰說了算？中國泡菜國際標準問世 南韓撇：不適用

南韓今年夏季遭遇多個強颱侵襲，加上出現史上最長的梅雨季，暴雨成災導致當地白菜價格大漲逾六成。(路透)

中國 制定泡菜國際標準，媒體聲稱，「我國的泡菜產業成為了國際泡菜市場的行業標竿，我國泡菜產業的技術標準被世界所認同，泡菜行業都將按照這一標準進行生產」。不過南韓 農林畜產食品部指出，此次國際標準不適用於南韓泡菜。

新浪報導指出，中國制定泡菜國際標準的問世，「意味著我國的泡菜產業成為了國際泡菜市場的行業標竿，我國泡菜產業的技術標準被世界所認同，從今以後，中國泡菜在國際市場將更有話語權了」。

報導指出，國際標準的制定，將大幅提升中國泡菜在國際市場的地位與影響力，對泡菜產業而言，可向更優更強的方向發展，並起到巨大的推動作用，且本次參與制定標準的專家中，沒有來自南韓的專家。而南韓泡菜消費量中，有35％來自進口，其中99％來自中國。

然而，南韓媒體「韓聯社」指出，南韓農林畜產食品部稱，此次國際標準的製定並不意味著中國的泡菜成為Kimchi（南韓泡菜）的國際標準。2001年聯合國糧食及農業組織（FAO）國際食品標準委員會制定了Kimchi國際標準。中方制定的標準關乎四川鹽漬發酵蔬菜，ISO文件也指出，該規格不適用於南韓Kimchi（泡菜）。

新浪報導指出，「南韓自稱泡菜宗主國，但其實早已名存實亡」，目前南韓泡菜價格暴漲，許多餐廳暫停提供免費的泡菜。受到颱風與雨季影響，現在南韓一顆白菜要價1.0689萬韓元（約9.6美元 ），相比2019年的價格，足足上漲40％。