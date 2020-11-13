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柿子維生素Ｃ、A含量比柑橘高 但這些禁忌要注意

記者陳惠惠、羅建怡╱台北報導
秋冬是柿子盛產的季節。取自ingimage
秋冬是柿子盛產的季節。取自ingimage

每年9到12月左右，是柿子盛產的季節，維生素A、Ｃ含量多，是柿子一大特色。色澤橙紅的甜柿，維生Ａ含量比脆柿高，跟枇杷、紅西瓜含量差不多。而維生素Ｃ，在水果界裡亦相當突出，比柑橘含量更豐富。

成熟的柿子一般約含有碳水化合物17.2%，主要是蔗糖、葡萄糖及果糖，這也是柿子吃起來讓人覺得很甜的主因；柿子還含少量的蛋白質、脂肪及粗纖維，此外也富含維生素B群、鉀、磷、鐵、碘等微量營養素。

單寧酸較多 不宜空腹吃

柿子口感較澀，是因單寧酸含量較多，單寧酸會影響胃酸分泌，最好飯後食用，不宜空腹吃。單寧酸還會與鐵質結合，影響鐵質吸收，有貧血的人，最好不要吃太多柿子，淺嘗即可。至於農民曆飲食禁忌，柿不宜與蟹同食，營養學上並無此說法。

屬高鉀水果 腎病患不宜

須限鉀的腎臟病患，柿子鉀含量高，不建議食用。脫水後的柿餅，維生素Ａ、Ｃ會耗損，礦物質較不會流失，限鉀的腎臟病患也不宜吃。

此外，柿餅的碳水化合物比率相對高，等重的柿子與柿餅，柿餅的碳水化合物含量是柿子的3倍，糖尿病患要視飲食計畫，計算食用量。

柿與蟹皆寒 體寒者留意

柿子味甘、澀，屬性較寒涼。農民曆食物相剋表上，柿子與螃蟹同食「有毒」，被視為禁忌。站在中醫的角度，螃蟹、柿子的屬性同屬寒涼，「寒上加寒」，若再碰上虛寒或本身就容易腹瀉的體質，更容易拉肚子。也因柿子屬性寒涼，不建議孕婦多吃；胃腸功能不好的人，吃太多柿子不易消化。

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