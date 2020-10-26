蟋蟀仙貝救地球？高蛋白低排碳、味似蝦餅 推出就大賣

有人表示，蟋蟀仙貝十分酥脆，入口後有種玉米片的感覺。取自日本無印良品官網

早在2019，日本無印良品就曾經宣布要和位於四國的德島大學共同研發以蟋蟀製成的仙貝。今年5月，無印良品真的就在網路商場正式推出這項產品，單價一包190日圓（約1.8美元 ），而且一開賣就被搶光。

早在數年前，聯合國糧農組織就提出警告，全球糧食危機會隨著氣候異常愈來愈嚴重。

無印良品表示，2050年世界人口預計將達100億，屆時蛋白質食物的來源將是大問題，能否將昆蟲轉化成食物，成了不少研究單位的重要課題，例如荷蘭就是昆蟲食品的先驅國家之一。至於和無印良品合作的德島大學研究蟋蟀已超過30年。

根據研究，100公克蟋蟀含60克蛋白質，比起雞的23克、豬22克，牛約21克等都來得高。而且飼養昆蟲所排放的溫室氣體及所需的水及食物，遠小於畜牧業，不僅成本低，也較不會破壞環境。根據2013年世界糧農組織報告，生產1公斤蛋白質時，蟋蟀僅排放0.1公斤的溫室氣體，牛則會排放將近3公斤。

日本無印良品日前推出以蟋蟀製成的仙貝。/取自日本無印良品官網

無印良品也解釋，之所以會選擇蟋蟀，除了前述原因外，還有蟋蟀繁殖力強，成長快速，只需35日即可長成成蟲；雖然蟋蟀主要食物是穀類，但也可以雜食，所以可以吃廚餘，這也是對人類幫了大忙。

這項產品使用的是主要分布在沖繩的黃斑黑蟋蟀，這種蟋蟀在台灣 也常用作「鬥蟋蟀」。無印良品強調，他們所使用的蟋蟀，都是在安全且衛生的環境裡飼養，並非野生抓取。他們將蟋蟀研磨成粉，再將其製作成餅狀。過程簡單，也不添加多餘的香料，整體吃起來的風味接近蝦餅。

「蝦是海洋的昆蟲，那麼蟋蟀就是陸地的蝦子。」無印良品表示，這款仙貝味道吃起來就像蝦餅，也因為含有甲殼類成分，對蝦、蟹過敏 的人不宜食用。

蟋蟀仙貝於5月底上市後，佳評如潮，有人表示仙貝十分酥脆，入口後有種玉米片的感覺；也有網友說，起初看到說明有點怕怕的，最後決定買一包試膽，結果還滿好吃的，味道確實就像蝦餅。也有網友指出，說不定以後大家漸漸習慣，最後研發出各種口味，甚至會被做成拉麵等等。