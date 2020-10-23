2021上海米其林指南揭曉 亞洲最神秘餐廳蟬聯3星

UltraViolet的用餐環境迷人。（圖：UltraViolet提供）

「上海米其林指南 2021」榜單日前正式發布，今年共有125家餐廳入選，其中，提供「多感官沉浸式」奢華用餐體驗的Ultraviolet by Paul Pairet 繼續蟬聯三星 榮譽，另有10家二星、32家一星，21家必比登推薦及61家米其林餐盤餐廳。整體來說，仍是上海菜及粵菜系的天下，新進榜一星的「遇外灘」則是首度有閩菜出現在上海星級餐廳榜單中，格外具意義。

米其林美食指南在上海評鑑的第5版指南。（取材自米其林官網）

今年是米其林美食指南在上海評鑑的第5版指南，米其林也為上海推出紀念版封面，米其林指南國際總監 Gwendal Poullennec 表示，「我們發布新一版的上海米其林指南，正如這本5周年紀念版封面上所呈現的，我們希望透過中國文化中寓意美好的鯉魚，祝願上海餐飲業繼續健康、穩定、高水平發展。」

兩家新晉二星餐廳

而今年榜單中，曾被譽為「亞洲最神秘餐廳」的Ultraviolet by Paul Pairet 蟬聯三星，該餐廳以超難訂位、事前不知確切地址著稱，每晚只接待10位客人，提供創新菜式並結合餐酒、燈效、影像及音樂的感官盛宴，儘管每人要價6千人民幣，仍一位難求。

UltraViolet的料理別具匠心。（圖：UltraViolet提供）

由鬼才主廚PAUL PAIRET主理的Ultraviolet by Paul Pairet 蟬聯三星。（圖：UltraViolet提供）

在二星餐廳榜單中，則出現了兩家新面孔。其中，寶麗軒以本地食材融入傳統粵菜，用創意靈感為粵菜展開一片新視野；而來自義大利 的Da Vittorio 上海團隊則從一星晉升為二星。

新二星粵菜餐廳「寶麗軒」內景。（取材自米其林官網）

寶麗軒以本地食材融入傳統粵菜。（取材自米其林官網）

來自義大利的Da Vittorio從一星晉升為二星。（取材自米其林官網）

四家新獲一星餐廳

至於一星級榜單中，則有4 顆新星誕生。其中，廚房團隊全來自福建的「遇外灘」是閩菜系第一次出現在上海星級餐廳榜單中。據了解，遇外灘餐飲總監吳嶸師承國寶級閩菜大師童輝星，吃得到紅蟳米糕、佛跳牆等台灣 人也很熟悉的菜色。

遇外灘的紅蟳米糕。（取材自米其林官網）

另外還以上海本幫菜著名的人和館 （肇嘉浜路），大閘蟹源自餐廳老闆在太湖的養殖場蟹粉撈飯不容錯過；坐落在外灘三號的黃浦會則以燒臘和點心等各色粵菜。另一家懷舊風格的餐廳逸道提供淮揚菜餐茶搭配。

上海本幫菜老字號「人和館」。（取材自米其林官網）

「上海米其林指南 2021」星級餐廳名單

✶✶✶三星

Ultraviolet by Paul Pairet

✶✶二星

寶麗軒 （新）

喜粵 8號 （汝南街）

Da Vittorio （新）

御寶軒 （黃浦）

吉品軒

喬爾‧盧布松美食坊

8 ½ Otto e Mezzo Bombana

泰安門

新榮記 （南陽路）

雍福會

✶一星

菁禧薈 （長寧）

三號黃浦會（新）

成隆行蟹王府 （黃浦）

大董 （徐匯）

大董海參店 （靜安）

福和慧

Il Ristorante - Niko Romito

蘇浙總會

Jean Georges

金軒

老正興 （黃浦）

Le Comptoir de Pierre Gagnaire

南麓‧浙里 （黃浦）

利苑 （浦東新區）

利苑 （徐匯）

萊美露滋

遇外灘（新）

明閣

鹿園 （長寧）

鹿園 （浦東新區）

斐霓絲

人和館 （肇嘉浜路）（新）

家全七福 （靜安）

迷上海

艾利爵士

唐閣

逸道 （北京東路）（新）

新榮記 （南京西路）

逸龍閣

甬府

雍頤庭

玉芝蘭