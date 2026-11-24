法國文豪普魯斯特的「追憶似水年華」被認為是文學史上最長、最難懂、卻也最具價值的小說。(圖／聯經出版提供)

AI摘要 文章摘要整理： 面對快轉文化與短影音刺激，全球興起強調專注的慢閱讀；聯經以精美設計與每日2000字慢讀推廣《追憶似水年華》，竟吸引不少年輕讀者。

心理學家與社會學者警告，長期的快轉與短影音刺激，會讓大腦長期處於高亢狀態，因而失去理解複雜情緒、感受「留白」與「無聊」的能力。對抗快轉文化，緩慢專注的「慢閱讀」在全球崛起。

關掉手機、緩慢讀完一本書，逐漸成為對抗快轉文化、「數位排毒」的重要儀式。在台灣，愈來愈多出版社願意花大錢設計精美、手感細緻的紙本書，讓閱讀紙本書成為一種儀式。

聯經去年出版的「追憶似水年華」繁體中文全譯本，將書本視為一件藝術品，透過低彩度漸層色階、印壓紋痕與燙印奢金，將時間流逝的意象融入7冊書封。除了透過書本設計打造沉浸式的閱讀氛圍，聯經還鼓勵讀者「慢閱讀」，每日為自己存下2000字的「追憶似水年華」，最終將是一生彌足珍貴的200萬字無價的文學資產。

聯經總經理陳芝宇表示，主張「慢閱讀」的「追憶似水年華」銷量意外地好，吸引了許多年輕讀者。「慢」的重要愈來愈多人注意到。她表示，一如持續做重訓的人會感覺體能變好，讀書就像是心靈的重訓，「重點未必是你讀了很多，而是你有意識地讓自己保持閱讀。」

誕生於美國舊金山的「無聲讀書會(Silent Book Club)」，參與者攜帶自己想讀的書，聚集在咖啡館、圖書館或公園裡，可以交流，但必須維持1小時以上「絕對安靜」的閱讀時間，各自沉浸在書本中，不被手機分散注意力。如今全球逾70個國家成立逾2千個分會。