中國鋼琴家郎朗。新華社

AI摘要 文章摘要整理： 郎朗將於2027年推出首套貝多芬5首鋼琴協奏曲錄音，並以多場演出與發行計畫，向貝多芬逝世200周年致敬。

中國鋼琴巨匠郎朗(Lang Lang)在古典音樂巡迴舞台上摸爬滾打了25年，才終於覺得自己準備好錄製貝多芬(Beethoven)全部五首鋼琴協奏曲。

「我年紀大了些，」他自言自語道，似乎在尋找一個比喻來形容自己的成長歷程，「就像紅酒一樣。」

古典音樂唱片公司德意志留聲機(Deutsche Grammophon，DG)本月20日(周五)宣布，將在2027年3月5日發行郎朗於2025年6月在音樂廳與指揮家安德里斯．尼爾森斯(Andris Nelsons)和萊比錫布商大廈管弦樂團(Leipzig Gewandhaus Orchestra)合作完成的六場錄音。

為紀念貝多芬逝世200周年(3月26日)，此次發行將推出一套三張CD套裝，同時也將同步上線串流平台以及類比黑膠版的「皇帝協奏曲」(“Emperor” concerto)。該協奏曲於1811年由萊比錫布商大廈管弦樂團首演。

郎朗與指揮家尼爾森斯在2023年錄製聖桑(Camille Saint-Saëns)的第二鋼琴協奏曲時結識並成為好友。

「我感覺萊比錫布商大廈管弦樂團的音樂非常傳統、獨特且豐富，」他在最近一次於德國演出期間接受Zoom採訪時說道，「這正是我創作的理念、演奏方式以及詮釋風格。」

郎朗將於3月24日至27日與指揮帕佛．賈維(Paavo Järvi)和芝加哥交響樂團(Chicago Symphony Orchestra)合作，分三場演奏全部五首協奏曲。第三和第五協奏曲的紀錄片和音樂會版本也將同時發行。

現年44歲的郎朗是一位罕見的古典音樂家，他曾與史汀(Sting)、搖滾樂團「金屬樂團」(Metallica)、紅髮艾德(Ed Sheeran)、爵士鋼琴家賀比．漢考克(Herbie Hancock)和「菲董」菲瑞威廉斯(Pharrell Williams)等音樂人合作，吸引了許多流行樂迷的目光。 2016年，他重新演繹了Jay-Z的「Empire State of Mind」和老鷹樂團(Eagles)的「New York Minute」。郎朗還曾參與2008年夏季奧運會和2026年冬季奧運會的開幕式演出。