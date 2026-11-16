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佳士得紐約將拍克林姆風景畫 估逾6000萬 姊妹作曾上演「名畫的控訴」

記者陳宛茜／台北即時報導
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紐約佳士得將拍克林姆畫作「利茨爾貝格酒窖」。（圖／佳士得提供）
紐約佳士得將拍克林姆畫作「利茨爾貝格酒窖」。（圖／佳士得提供）

AI摘要

文章摘要整理：

克林姆晚期阿特湖風景畫「利茨爾貝格酒窖」將在佳士得紐約上拍，估價6000萬至8000萬美元；其姊妹作曾經歷納粹掠奪、歸還與高價拍賣，成為焦點。

奧地利象徵主義大師克林姆（Gustav Klimt）的風景畫作「利茨爾貝格酒窖（Litzlbergkeller）」，17日將於佳士得紐約20世紀晚拍登場，預估成交價高達6000萬至8000萬美元。

克林姆以「黃金時期」的肖像畫聞名於世，但風景畫在他晚期的藝術生涯中也占重要的分量，以阿特湖（Attersee）為主題的畫作更是此一時期的顛峰之作。此次上拍的「利茨爾貝格酒窖」姊妹畫作「阿特湖畔利茨爾貝格(Litzlberg am Attersee)」，曾創下克林姆的畫作紀錄，也和克林姆肖像畫代表作「金色的女子」一樣上演「名畫的控訴」。

好萊塢電影「名畫的控訴（Woman in Gold） 」改編自轟動國際的真實歷史事件，描述一位年邁的猶太裔女子歷經千辛萬苦，跨海向奧地利政府討回被納粹掠奪的家族傳世名畫—克林姆名作「艾蒂兒肖像一號」，此畫常被譽為「奧地利的蒙娜麗莎」。

「阿特湖畔利茨爾貝格」原本屬於猶太裔藝術收藏家阿瑪莉·雷德利希 (Amalie Redlich)，蓋世太保掠奪了這幅畫作，收藏於 薩爾斯堡現代藝術博物館 (Museum der Moderne Salzburg) 中。2011 年，博物館將這幅畫歸還給了雷德利希的繼承人喬治·喬里施 (Georges Jorisch)。同年，這幅作品在紐約蘇富比拍賣會上以逾4000萬美元的價格拍出，創下當時克林姆的作品紀錄。

阿特湖在克林姆晚期畫作中具有重要地位。1900年至1916年之間，每逢夏天，克林姆便會在奧地利的阿特湖畔度假。他多次下榻於於阿特湖北岸的釀酒廠兼旅館「利茨爾貝格酒窖」，並從如夢如幻的湖泊和森林中汲取靈感，創作了他最著名的一批風景畫。

克林姆於1915年完成「阿特湖畔利茨爾貝格」 ，接著完成「利茨爾貝格酒窖」。兩者描繪的都是阿特湖利茨爾貝格地區的自然風景。在畫面上，兩者都捨棄了傳統的空間透視，以密集、細碎的筆觸將大片深淺不一的綠色樹林鋪滿畫面，呈現出宛如馬賽克鑲嵌或華麗織物般的視覺效果。

佳士得表示，在「利茨爾貝格酒窖」中，克林姆抹去這間熱門旅館在夏季的熱鬧喧囂，營造出寧靜且引人深思的畫面,沒有一絲人類活動的痕跡，只留下湖光山色的靜謐與安然，再現他理想中恬然幽靜的阿特湖夏日時光。

精華 FAQ

  • 此次登場的是克林姆的風景畫「利茨爾貝格酒窖」，將於17日在佳士得紐約20世紀晚拍亮相。作品聚焦阿特湖一帶景色，是他晚期重要的風景創作之一。

  • 佳士得預估，「利茨爾貝格酒窖」的成交價可達6000萬至8000萬美元。如此高的估價，反映出克林姆作品在市場上的稀有性與藝術收藏價值。

  • 姊妹作「阿特湖畔利茨爾貝格」原屬猶太收藏家家族，後遭納粹掠奪，2011年歸還繼承人後在紐約拍出逾4000萬美元，並因真實奪畫事件被改編成電影《名畫的控訴》。

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