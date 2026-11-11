故宮南院漁樂圖特展 品味畫家筆下理想生活

故宮南院即日起推出「漁樂圖─知漁之樂特展」展出國寶明唐寅山水長卷「溪山漁隱」，描繪文人高士在秋意盎然水岸間進行的各種悠閒活動。（故宮南院提供）

AI摘要 文章摘要整理： 故宮南院舉辦「漁樂圖─知漁之樂特展」，以漁家生活與文人漁隱為主題，展出26組件國寶與院藏佳作，邀民眾品味畫家筆下的理想生活。

故宮 南院推出「漁樂圖─知漁之樂特展」，展出元唐棣「霜浦歸漁圖」、明唐寅山水長卷「溪山漁隱」等國寶，展期至明年2月14日，邀民眾品味畫家筆下漁家風情及文人理想生活。

故宮南院表示，此次展覽呈現「漁樂圖」的兩大脈絡「漁家生活之樂」與「文人漁隱之樂」，同時展出故宮院藏的漁事佳作。

故宮書畫文獻處策展人邱士華說，歷代畫家透過畫筆，繪寫心中理想的漁人生活，包含散佈於江湖上撒網捕魚的輕快舟楫、隱身於蘆荻深處靜心垂釣的孤高漁父，及漁暇之餘移舟相聚宴飲的歡樂時光。此次展出多件國寶，寄寓理想生活、逸趣橫生的漁事珍品，不容錯過。

邱士華說明，在「漁家生活之樂」方面，國寶元唐棣「霜浦歸漁圖」，作品尺幅巨大、氣勢雄偉，中央高聳的樹木長有李成、郭熙山水畫常見的蟹爪枝，山石運用雲頭皴，皴染出厚重肌理，生動描繪漁夫三人談笑前行，呈現太平盛世的富足和樂。

「文人漁隱之樂」方面，展出明唐寅山水長卷「溪山漁隱」是國寶名作，描繪文人高士在秋意盎然水岸間進行的各種悠閒活動，如划著小船、茅屋對飲、船上吹笛、節拍唱和、草亭內外人物互望及垂釣，充分展現隱居生活的閒情逸致。

故宮南院表示，「漁樂圖─知漁之樂特展」共展出26組件國寶珍品及院藏佳作，呈現豐富的漁事主題與文人情懷，觀者能引發對理想生活的想像，將是度過愜意秋日的最佳行程。

故宮南院即日起推出「漁樂圖－知漁之樂特展」展出國寶元唐棣「霜浦歸漁圖」，作品尺幅巨大、氣勢雄偉，呈現太平盛世的富足和樂。（故宮南院提供）