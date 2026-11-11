歐姬芙失落近40年畫作 在紐約公寓衣櫥尋獲

美國藝術家喬治亞·歐姬芙的畫作深受民眾喜愛。（取材自MoMA官網）

AI摘要 文章摘要整理： 羅德島女子整理阿姨公寓時，意外找回一幅失落近40年的歐姬芙畫作，作品估值約300萬元，將於11月17日由佳士得拍賣。

羅德島一名女子在阿姨的公寓壁櫥裡，發現一幅失落近40年的喬治亞·歐姬芙(Georgia O'Keeffe)畫作，估值約300萬元，從未公開展出，將於11月17日拍賣 。

根據紐約郵報報導，這幅開創性的抽象藝術作品被藏在一排皮草大衣底下將近40年，從未公開展出。發現畫作的65歲的貝琪(Betsy)表示，「我心想，哇，這太扯了。」她是在幫阿姨清理公寓時，發現了這件令人大感意外的作品。她說，「但當我們開始查證這件作品的價值時，我發現它比我的房子還值錢。」佳士得拍賣公司(Christie's)表示，這幅名為「近新墨西哥阿比丘」(Near Abiquiu, New Mexico)的風景畫，將於本月下旬拍賣。

這件寶藏的第一條線索，出現在2022年貝琪與阿姨清理公寓、準備迎接居家照護員時。貝琪回憶說，「阿姨當時提到，『喔，順帶一提，走廊壁櫥裡有一幅喬治亞·歐姬芙的畫。』」。

貝琪的阿姨生前曾任外交工作，她形容阿姨「閱歷豐富」、「成就非凡」又「絕頂聰明」。這幅畫是阿姨的母親在1960年代送給她的畢業禮物。佳士得表示，阿姨的母親於1963年4月15日，在曼哈頓51街的市中心畫廊(The Downtown Gallery)以3800元買下這幅畫，該畫廊是歐姬芙在曼哈頓的代理畫廊。

貝琪說，這幅畫一直掛在阿姨的公寓裡，直到1980年代，阿姨因一名訪客「盯著它看得有點太近」而感到不舒服，於是極度注重隱私的阿姨便把畫放進壁櫥，再也沒有掛回去。直到幾周前，她幫阿姨準備安寧療護時，才終於從入口壁櫥取出這幅仍裝在原本盒子裡的畫，當時盒子放在一排皮草大衣下方，上面還貼著畫廊的原標籤。

貝琪說，這幅10乘24吋的畫作背面，有歐姬芙以星形圖案設計的簽名，盒子上還有她丈夫、美國知名攝影師阿爾弗雷德·史蒂格利茲(Alfred Stieglitz)潦草字跡。

被譽為「現代主義之母」的歐姬芙在這幅畫中，以她標誌性的柔化、抽象風格描繪新墨西哥起伏的丘陵。貝琪說，「出於好玩，我把畫掛在我家牆上一個下午，只為了呈現我家有一幅喬治亞·歐姬芙。」她說，「這幅畫很美，而且以歐姬芙的作品來說，相當容易親近。」

佳士得表示，過去世人僅透過一張1931年拍攝的照片得知這幅畫的存在，而畫作將於11月17日拍賣，估值約在300萬元左右。藝術愛好者可在11月7日至17日於洛克斐勒中心20號舉行的免費公開展覽中欣賞這幅畫。