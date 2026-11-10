重量級黛妃紀念展 加州雷根圖書館登場

這場名為「Diana: Love Life Legacy — A Life of Giving」的重量級展覽，首站在西米谷（Simi Valley）佔地1萬平方英尺、橫跨兩層樓的雷根總統圖書館暨博物館（Ronald Reagan Presidential Library and Museum）舉行，讓粉絲們有機會近距離接觸這位歷久不衰的傳奇人物。美聯社

AI摘要 文章摘要整理： 加州雷根圖書館推出大型黛妃紀念展，展出700多件珍藏與多套經典服裝，並首度公開她離世前試穿的最後禮服。

在英國「人民的王妃」黛安娜悲劇性離世近30年後，南加州 正以皇家級禮遇向她致敬。紐約郵報報導，一場大規模的黛安娜王妃 新展覽上周六（7日）在洛杉磯郊外首度亮相，展品包括超過700件私人珍藏、璀璨的設計師禮服以及從未公開的紀念品；其中還有她在1997年8月那場巴黎死亡車禍前試穿的最後一件禮服。

這場名為「Diana: Love Life Legacy — A Life of Giving」的重量級展覽，首站在西米谷（Simi Valley）佔地1萬平方英尺、橫跨兩層樓的雷根總統圖書館暨博物館（Ronald Reagan Presidential Library and Museum）舉行，讓粉絲們有機會近距離接觸這位歷久不衰的傳奇人物。

儘管展場內有眾多珠寶、經典禮服與無價紀念品值得欣賞，但其中一件令人心碎的展品預計將成為全場焦點；展覽將首度公開由雅克·阿薩古禮（Jacques Azagury）設計的「最後告別禮服」（Final Goodbye Dress），這件時尚珍品過去從未對外展示過。

據報導，黛安娜在啟程前往巴黎前曾試穿這件禮服，肩帶上仍插著別針，為最後一次調整做準備，而黛安娜再也沒有現身。這件黑色及地真絲喬其紗禮服以手工精心繡上閃亮的管狀珠飾，有著深V領口、前開衩、拖地裙襬及精緻的肩帶。近三十年過去，別針依然留在原處。

據報導，黛安娜原本計畫在1997年9月迪士尼電影首映禮的紅毯上穿著這件禮服。阿薩古禮說，他們原本打算讓這件禮服充滿好萊塢風情，他大約在黛妃 離世前三周開始著手製作這件禮服。

這場展覽追溯了黛安娜從童年、王室婚禮，到那場風波重重的婚禮、躋身全球名流地位以及從事人道主義工作的歷程；更呈現了王室時尚史上幾套最為人熟知的服裝。

其他引人注目的亮點還包括黛安娜那件經典的深藍天鵝絨「屈伏塔禮服」（Travolta dress），這件由英國服裝設計師維克多·埃德爾斯坦（Victor Edelstein）設計的露肩禮服，是她於1985年與男星約翰·屈伏塔在白宮舞池翩翩起舞時所穿的；那是在雷根總統與第一夫人南茜主持的國宴上，展覽中亦展出那次歷史性訪問時原版的白宮晚宴邀請函與菜單。

另一大亮點是她的花卉圖案「愛心洋裝」（Caring Dress），之所以得此暱稱，是因為黛安娜經常穿著它探訪醫院、安慰病童。這件洋裝於2025年6月在比佛利山莊以驚人的52萬元成交，凸顯了收藏家對這位已故皇室成員服裝所賦予的非凡價值。

黛安娜那件著名的紅色Warm & Wonderful品牌「黑羊」毛衣也將展出，毛衣上繡有一群白羊，其中一隻醒目的黑羊格外引人注目。

除了服裝外，參觀者還可看到婚禮拖鞋、她1981年與查爾斯國王結婚時的官方儀式手冊、童年紀念品、親筆信件等物品。

該展覽將持續至2027年5月31日。展覽期間，圖書館門票為成人29.95元，62歲以上長者26.95元，11-17歲青少年22.95元，3-10歲兒童19.95元，2歲以下免費。