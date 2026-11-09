奈良美智的大眼睛女孩 為何讓億萬富豪與Z世代同時發瘋？

圖為2025年6月9日，日本藝術家奈良美智在英國倫敦海沃德畫廊舉辦的歐洲最大規模的個人回顧展上接受訪問。路透

AI摘要 文章摘要整理： 奈良美智以看似天真卻帶有反叛與憂鬱的孩童形象，跨越世代吸引Z世代與收藏家，並在拍賣、市場與社群平台間持續走紅。

奈良美智 的標誌性人物——圓腦袋、大眼睛，表情在頑皮、反抗和憂鬱之間搖擺不定的兒童——看似簡單，實則蘊含深意。奈良美智的粉絲除了全球最富有的人士，還包括Z世代年輕人。他們未必了解奈良美智的創作，卻依然喜愛這些角色，他的作品已成為一種帶有邪典意味的文化象徵，在大學宿舍、網路交易平台、二手商店、社群媒體 間流傳。

「建築摘要」(Architectural Digest)報導，奈良現年66歲，現居日本 栃木縣，在1990年代躍上國際藝術舞台。他的作品魅力核心便是孩童那同時展現天真卻又看透世事的神情。拍賣行富藝斯(Phillips)副主席長澤貴子(Nagasawa Takako)說這些角色表面上看起來很可愛，「但如果深入解讀，就會發現它們並不可愛，例如那個把刀藏在背後的女孩。」她指出許多收藏家會把奈良的作品掛在孩子的臥室裡，「我認為這種雙面性正是吸引力所在，而且與當下非常相關。我們想談論世界各地正在發生的事，同時又不暢所欲言。」

奈良重視藝術作品如何親近人群，積極將他的圖像延伸到日常商品之中，他作品底層的反叛精神能跨越世代，與感到疏離的年輕人產生共鳴。他的作品既可以是價值百萬美元的收藏珍品，也可以是青少年手中的小飾物。

奈良一幅高8.5呎的畫作「Milky Lake / Thinking One」，是一名垂著眼睛的小女孩，將於11月底在網路拍賣平台Fair Warning拍賣，估價1000萬元。下周，佳士得(Christie's)將在其「21st Century Evening Sale」活動中以100萬元拍賣奈良角色「Miss Forest」的8呎高青銅版本。

本周重量級藝術經紀商大衛・茲維納(David Zwirner)將在紐約揭幕奈良美智十多年來首場大型個展，規模與品質堪比美術館展覽。展覽由奈良親自策展，將在位於切爾西(Chelsea)的畫廊兩處展覽空間展出繪畫、素描、雕塑，除了忠實粉絲和藝術愛好者，預計也會吸引一些不認識奈良美智卻能一眼認出角色的人們。奈良的孩童在文化定位上，似已更接近凱蒂貓(Hello Kitty)或米飛兔(Miffy)。

奈良經常與其他品牌推出聯名商品，從100元的鞋帶到7900元的針織圍巾都有。古董及復古商品轉售商布朗(Terrell Brown)在TikTok上有將近36萬名粉絲，四年前他還是一名大學生時，在伊利諾州一家二手商店發現一個超大型煙灰缸，上面畫著一名神情兇悍、叼著香菸的女孩，寫著「太年輕，不該死去」(Too Young to Die)，只賣10元。布朗認得這種風格卻不知道出自奈良美智之手，到他把照片貼上Reddit論壇後才曉得，最後這個煙灰缸在eBay賣了2860元。

在小店中「挖寶」到奈良美智作品的經歷不在少數，說明了它們在藝術家創作之後延續的生命力。茲維納畫廊的展覽或將吸引藝術界的大收藏家與策展人，但下一代粉絲可能在完全不同的地方認識奈良：TikTok、Instagram，或某家不起眼的禮品店。