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埃及2世紀木乃伊肖像畫 修復後首次出國展出

編譯莊瑞萌／即時報導
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埃及11日公開修復後的「兩兄弟圓畫」(Tondo of the Two Brot...
埃及11日公開修復後的「兩兄弟圓畫」(Tondo of the Two Brothers)，是西元2世紀法尤姆肖像畫(Fayoum portraits)中的珍貴作品。美聯社

AI摘要

文章摘要整理：

埃及修復西元2世紀珍貴的「兩兄弟圓畫」後，將借出大部分法尤姆肖像畫赴羅馬展出，展現埃及與義大利的文化合作成果。

埃及11日揭幕修復完成的西元2世紀「兩兄弟圓畫」，為法尤姆肖像畫珍品。羅馬專家與埃及博物館合作三周修復，埃及將借出大部分藏品至羅馬展覽，為該收藏首次出國。

美聯社報導，埃及11日公開修復後的「兩兄弟圓畫」(Tondo of the Two Brothers)，是西元2世紀法尤姆肖像畫(Fayoum portraits)中的珍貴作品。官員在記者會上表示，來自羅馬的專家與埃及博物館(Egyptian Museum in Tahrir)的文物修復人員合作，歷時三周完成修復。這批肖像畫平時收藏於該博物館。

法尤姆木乃伊肖像畫主要繪在薄木板上，並放置於木乃伊包裹布內、死者臉部的位置，結合古埃及喪葬傳統與希臘羅馬世界的藝術風格。埃及將把這批收藏中的大部分作品借給羅馬舉辦特展，也是這些文物首次出國展出。

埃及旅遊和文物部長法蒂(Sherif Fathy)說，「修復『兩兄弟圓畫』是國際合作保存與研究文化遺產的重要成果。埃及與義大利擁有深厚的歷史與文化連結，這項計畫結合兩國專業技術，為後代保存這件傑出的藝術作品。」專家指出，這幅畫作的特別之處，在於採用罕見的圓形構圖，而且畫中描繪的是兩個人，而非一般常見的單人肖像，被視為羅馬統治時期埃及留存至今最生動的肖像畫之一。

這幅畫採用將顏料與融化的蠟混合的繪畫技法，經過修復後，專家成功還原畫中右側兄弟的面部特徵。

開羅埃及博物館館長阿里·阿卜杜勒·哈利姆(Aly Abdel Halim)表示，由於畫作的木質底板受到白蟻侵蝕，加上表面顏料十分脆弱，因此修復過程必須格外謹慎，避免造成進一步損壞。這批肖像畫預計於11月至2027年5月在羅馬展出。

展覽主辦單位MondoMostre主席拉達埃利(Tomaso Radaelli)表示，展覽將集結超過110件文物，包括木板肖像畫、喪葬裹布、面具、大理石肖像、石膏模型及古代珠寶等。

在埃及開羅的埃及博物館內，一名訪客拍攝經修復後的西元前1世紀希臘羅馬時期法尤姆肖...
在埃及開羅的埃及博物館內，一名訪客拍攝經修復後的西元前1世紀希臘羅馬時期法尤姆肖像畫之一「戴莫斯」（Demos）。美聯社

精華 FAQ

  • 修復並首次公開的是西元2世紀的「兩兄弟圓畫」(Tondo of the Two Brothers)，它屬於法尤姆肖像畫珍品，也是埃及重要的木乃伊肖像畫收藏之一。

  • 修復工作由來自羅馬的專家與埃及博物館的文物修復人員共同完成，歷時3周，重點處理木板受白蟻侵蝕與顏料脆弱等保存問題。

  • 埃及將把這批收藏中的大部分借到羅馬舉辦特展，展期預計從11月持續到2027年5月，且這也是該收藏首次出國展出。

義大利 埃及

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