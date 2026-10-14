旗下14位諾貝爾文學獎得主 獨立出版社怎麼辦到？

在法蘭克福書展上展示了一張祝賀加拿大作家安妮・卡森(Anne Carson)獲得2026年諾貝爾文學獎的海報。歐新社

AI摘要 文章摘要整理： 新方向出版社靠獨立經營、細心編輯與創意包裝，長年吸引並留住頂尖作家，旗下作品累積出14位諾貝爾文學獎得主。

新方向出版社(New Directions)旗下前衛作家卻陣容堅強，如田納西・威廉斯(Tennessee Williams)、威廉・卡洛斯・威廉斯(William Carlos Williams)、帕布羅・聶魯達(Pablo Neruda)等文壇巨擘。而在90年的歷史中，新方向出版過14位諾貝爾 獎得主的作品，是什麼經營秘訣讓眾多作家放心把作品交給一家小型獨立出版社？

紐約時報 報導，在企業出版商主導、出版社迅速整併的時代，新方向出版社始終維持獨立經營，並延續其悠久傳統，積極發掘和培育一些代表性作家，平均每六年半左右旗下便有一位作家獲得諾貝爾文學獎，這家出版社不僅成功留住他們，有時甚至能讓離開的作家回心轉意。

新方向出版社無法提供高額預付稿酬或龐大的行銷預算，但會以細心關注來彌補這些不足，這也是加拿大 作家安妮・卡森(Anne Carson)的感受，她的文學經紀人阿拉吉(Nicole Aragi)轉述卡森的原話：「他們是最好的人。」

1995年卡森在新方向出版了她的第一本詩集，但同年就改去規模更大、財力更雄厚的克諾夫出版社(Knopf)並合作多年。新方向編輯斯普林(Declan Spring)仍持續爭取卡森，因卡森是他編輯生涯中接手的第一位作家，每當她造訪紐約時，斯普林便會陪她去看爵士樂演出。

多年後，斯普林終於等到了機會。當時卡森正因失去兄弟而深受打擊，她構思了一本書，或者說更像一本剪貼簿。這個計畫讓斯普林得以提供企業出版巨頭無法給予她的東西：耐心與創意熱忱，將她的想法化為紀念之作「諾克斯」(Nox)，一本以手風琴式折疊方式展開的長卷作品，並以盒子包裝，內容探討死亡與悲傷。此後卡森偶爾也與其他出版社合作，也持續在克諾夫出版，但也另外又在新方向出版了七部作品，至今仍與該社合作。卡森7日榮獲諾貝爾文學獎，斯普林說像卡森這樣的作家造訪辦公室時，「我們所有人都會放下手邊的工作，聚在一起陪她聊聊。」

新方向團隊會共同決定要簽下哪些作品，並一起討論各種細節如封面設計，極具特色的封面正是他們的標誌之一。新方向的發行人艾普勒(Barbara Epler)表示因為規模小、資金不多，所以必須趕在別人之前，迅速判斷出誰是真正出色的作家，她的辦公室裡因此手稿堆積如山。

作家約翰・基恩(John Keene)2015年透過新方向出版「反敘事」(Counternarratives)，並因此獲得多項文學獎，他的經紀人史特勞斯(Jonah Straus)表示：「我與他們合作出版的那些書，我相當確信即使換成規模更大的出版社接手，也不會得到同樣程度的關注、銷量、書評、獎項。新方向出版社真正理解自己出版的是什麼作品，這一點是大型出版社未必做得到的。」