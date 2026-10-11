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遭末代皇帝溥儀帶走 躲過小白樓之亂 虞世南「積時帖」 1.7億港元落槌

記者陳宛茜／台北即時報導
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曾被認為早已失傳的清宮舊藏—虞世南「積時帖」，上周在佳德香港2026秋季拍賣會以...
曾被認為早已失傳的清宮舊藏—虞世南「積時帖」，上周在佳德香港2026秋季拍賣會以餘1.775億港元成交。（佳德香港提供）

AI摘要

文章摘要整理：

清宮舊藏虞世南《積時帖》在佳德香港拍賣以1.775億港元成交，這件曾經歷長春小白樓之亂、失散數十年的珍稀名跡，最終重現於世。

曾被認為早已失傳的清宮舊藏—虞世南「積時帖」，上周在佳德香港2026秋季拍賣會舉槌，以1.775億港元（約2261.4萬美元）天價成交。

虞世南為「初唐四大家」之一，亦是唐太宗李世民親口承認並尊崇的書法老師，稱其書法「遠學王羲之，近學虞世南」。作為王羲之七世孫智永的弟子，虞世南被公認為傳承王羲之書法的代表人物，但其流傳於世的作品相當稀少，目前僅「積時帖」與上海博物館所藏行書「汝南公主墓誌銘稿」。

「積時帖」本是清宮舊藏，在末代皇帝溥儀退位後悄悄帶至長春偽滿州國，藏於偽滿洲國「小白樓」。1945年日本無條件投降、偽滿洲國垮台之際，末代皇帝溥儀倉皇從長春出逃，「小白樓」所藏珍寶無人看管，引發當地駐軍、民眾大規模哄搶。這場「長春小白樓之亂」被視為中國文物的一場浩劫，許多國寶下落不明，「積時帖」亦是其中之一。

經歷「小白樓」之亂，「積時帖」在數十年後奇蹟式重新出土。如今卷前題名、起首「積時」二字及卷後部分後跋等已缺佚，但「積時帖」墨跡本幅與董其昌題跋等皆妥善保存。

「積時帖」為虞世南寫給友人的私函，落款署名「虞世南」。寒冬時節，信以「積時傾心」開篇表達思念，隨後問候友人，歲暮天寒，叮囑友人「歲陰寒重，願恒清約」。接著表示自己身體越來越差，感慨「衰羸日甚」，老態畢現。卷末惦記著友人的新作，問曰「若有新製，願能示」。短短數字，透露出老友間的傾慕與親近。

「積時帖」曾先後進入明、清兩代宮廷及歷代名家書齋。此卷右下角有「司印」半印，據故宮博物院前院長馬衡考證，此為明內府「典禮紀察司印」之專用收藏印記，曾見於王羲之「蘭亭集序」神龍本、范寬「溪山行旅圖」、董源「瀟湘圖」等名跡。

「積時帖」在清代入藏寧壽宮。乾隆皇帝在卷上鈐有「乾隆鑒賞」、「三希堂精鑒璽」、「宜子孫」、「石渠寶笈」、「石渠定鑒」、「寶笈重編」、「寧壽宮續入石渠寶笈」、「樂壽堂鑒藏寶」等多方璽印。嘉慶、宣統兩朝亦分別鈐蓋「嘉慶御覽之寶」、「宣統御覽之寶」、「宣統鑒賞」、「無逸齋精鑒璽」等印。

精華 FAQ

  • 《積時帖》在佳德香港2026秋季拍賣會上，以1.775億港元成交，折合約2261.4萬美元，成為本次拍賣最受矚目的焦點之一。

  • 因為虞世南流傳於世的作品極少，目前僅見《積時帖》與上海博物館藏《汝南公主墓誌銘稿》；加上它曾入清宮、歷經失散與重現，更顯珍稀。

  • 此帖原為清宮舊藏，後被溥儀帶到長春偽滿洲國的小白樓，1945年偽滿垮台時遭哄搶而下落不明，數十年後才奇蹟般重新出土。

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