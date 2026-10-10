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法蘭克福書展台灣文學之夜 譚光磊談國際出版耕耘

中央社／法蘭克福10日專電
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光磊國際版權創辦人譚光磊8日在法蘭克福書展「台灣文學之夜」，分享台灣文學走向國際...
光磊國際版權創辦人譚光磊8日在法蘭克福書展「台灣文學之夜」，分享台灣文學走向國際商業出版市場的歷程。（中央社）

AI摘要

文章摘要整理：

法蘭克福書展台灣文學之夜聚焦台灣作品國際化歷程，譚光磊強調，翻譯推廣、版權交易與海外人脈累積，才是台灣文學走入商業出版市場的關鍵。

台灣文學近年屢獲國際獎項肯定，背後是數十年翻譯推廣、版權代理與國際交流的積累。光磊國際版權創辦人譚光磊接受中央社專訪指出，台灣作品能從學術圈走入國際商業出版市場，除了作品本身的實力，長期經營的海外出版人脈也是關鍵。

由文化內容策進院舉辦的法蘭克福書展「台灣文學之夜」，8日晚間在法蘭克福舉行，串聯各國出版社、版權代理及出版產業夥伴，促進台灣作品與國際市場交流。譚光磊受邀以台灣文學國際化歷程為題演講，回顧1960年代以來台灣文學走向國際的過程。

從學術翻譯到商業出版 台灣文學拓展海外市場

譚光磊介紹，台灣文學自1960年代冷戰時期開始有英譯作品，1970年代逐漸發展本土文化認同。1990至2000年代雖有更多英譯作品，但主要在學術圈流通，難以進入一般讀者市場。

2010年代初，譚光磊將吳明益小說「複眼人」版權售予英美大型出版社，成為台灣文學進入國際商業出版市場的重要轉折，這部小說後來翻譯成20多種語言。吳明益另一部小說「單車失竊記」則於2018年入圍國際布克獎長名單，成為首部獲此肯定的台灣作品。

政府也透過「Books from Taiwan」計畫，以英文書介、試譯及翻譯支持協助台灣作品走向海外。近年，陳思宏「鬼地方」、郭強生「尋琴者」等作品陸續進入國際市場；楊双子「臺灣漫遊錄」經金翎英譯後，更接連獲得美國國家圖書獎翻譯文學獎及國際布克獎肯定。

國際獎項不保證銷量 跨國版權交易考驗經紀人

譚光磊會後接受中央社專訪時坦言，國際文學獎項的肯定不一定能轉化為銷售成績，版權交易更充滿不確定性。有時僅憑口頭介紹就能成功售出版權，有時花費大筆經費翻譯整部作品，卻仍找不到買家。

「你不去試，就永遠不會知道結果。」他說，版權經紀人必須在有限資源下判斷哪些作品值得投入翻譯與推廣，並尋找可能感興趣的海外出版社；即使作品入圍國際大獎，也不代表一定能售出版權。

除了市場風險，各國出版契約的差異也是台灣作品進軍海外的挑戰。譚光磊舉例，台灣出版界通常以5年或7年等固定期限授權，英美出版社則習慣較長期的授權方式，部分契約甚至可能延續至著作權保護期屆滿。

他解釋，這類契約通常設有絕版或銷售門檻等權利回歸條件，若未符合約定，出版社可能長期持有出版權。近年，部分歐美出版社已願意接受8年、10年或15年等固定期限，但仍須逐案協商。

國際出版人訪台交流 長期耕耘建立海外人脈

在譚光磊眼中，讓台灣作品走向國際，不只是把書賣給海外出版社，更需長期建立人與人之間的聯繫。

台灣自2012年起推動國際出版人交流，2013年起由光磊國際版權與文化部合作辦理版權人才培訓計畫，邀請海外編輯、出版社代表及版權專業人士訪台，參訪書店、出版社，並與台灣業者交流。

近年，文策院擴大計畫規模，每年邀請約30名國際出版人參與。譚光磊表示，每年約有400至500人申請，競爭相當激烈。

他指出，親自走訪台灣與透過書籍、電影認識台灣，感受截然不同。這些出版人在台灣建立的聯繫與友誼，可能延續至返國後的出版工作，甚至進一步向同業推薦台灣作品。

「你一年來10個，10年就是100個人。」譚光磊形容，十多年來一批批國際出版人訪台，逐漸累積成為台灣出版業在海外的人脈網絡。

此外，交流也是雙向學習。譚光磊指出，版權工作坊會安排台灣出版人以英文向國際編輯推薦作品，再由對方提供建議。透過這樣的交流，台灣出版業者不僅能學習如何向海外市場介紹作品，也能進一步了解不同市場的閱讀偏好。

法蘭克福書展「台灣文學之夜」回顧台灣文學國際化歷程，提及中華民國筆會1972年創...
法蘭克福書展「台灣文學之夜」回顧台灣文學國際化歷程，提及中華民國筆會1972年創辦的英文季刊「The Chinese PEN」，為早年向英美讀者介紹台灣作家與文學的重要刊物。現場投影展示刊物1994年冬季號封面。（中央社）

文策院8日在德國法蘭克福舉辦「台灣文學之夜」，邀集各國出版社、版權代理及出版產業...
文策院8日在德國法蘭克福舉辦「台灣文學之夜」，邀集各國出版社、版權代理及出版產業人士交流。（中央社）

法蘭克福「台灣文學之夜」現場投影展示台灣作家吳明益及其小說「複眼人」英譯本封面。...
法蘭克福「台灣文學之夜」現場投影展示台灣作家吳明益及其小說「複眼人」英譯本封面。這部作品於2010年代初進入英美商業出版市場，後來翻譯成20多種語言。（中央社）

駐德國代表谷瑞生8日出席法蘭克福書展「台灣文學之夜」並致詞，表示文學能跨越國界與...
駐德國代表谷瑞生8日出席法蘭克福書展「台灣文學之夜」並致詞，表示文學能跨越國界與時間，促進不同文化間的理解，盼交流促成更多翻譯、出版及跨國合作。（中央社）

精華 FAQ

  • 文章指出，台灣文學先經歷學術翻譯階段，之後才透過版權售予英美大型出版社、政府推動英文書介與翻譯支持，逐步打開國際商業出版通路。

  • 他表示，獎項只能提升曝光，實際版權交易仍受市場、買家興趣與契約條件影響；有時口頭介紹就能成交，有時投入翻譯成本後仍可能找不到買家。

  • 台灣自2012年起推動國際出版人訪台，讓海外編輯與版權人士實地接觸書店、出版社與創作者；多年累積下，逐漸形成可持續推薦台灣作品的人脈網絡。

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