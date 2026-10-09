卡森作品連結古典、拒絕媚俗 實驗又前衛 閱讀門檻很高

卡森唯一在台灣出版的詩集「淺談」。(圖／寶瓶文化提供)

AI摘要 文章摘要整理： 加拿大作家卡森獲2026年諾貝爾文學獎，詩人與譯者認為她連結古典、形式前衛且不受框架限制，作品深具學術與想像張力。

加拿大 作家卡森(Anne Carson)獲得2026年諾貝爾 文學獎，詩人陳育虹表示，卡森的作品從古典出發，卻又充滿自己的想像，完全不自我設限，是一位特立獨行的創作者。

詩人廖偉棠表示，卡森的作品實驗、前衛，始終比社會學者、小說作者「先走一步」，而且走得更遠，讓人追趕不上，閱讀門檻很高。詩人楊宗翰認為，卡森連結古典、拒絕媚俗，她的得獎可說振奮了大部分孤寂的詩人。

卡森1950年出生於加拿大多倫多，1981年以研究希臘女詩人莎弗獲多倫多大學博士學位，論文並延伸成她1986年出版的論著「愛慾，苦甜之味」(Eros the Bittersweet)，此後一直在學院任教，任職的院校包括普林斯頓大學。

卡森作品眾多，在台灣卻只有一本「淺談」被翻譯成中文並發行，陳育虹就是這本散文詩集的譯者。

陳育虹接受中央社訪問表示，卡森1980年代開始從事教職，教的是希臘古典文學，並以學者身分同時持續創作，而且每一本創作幾乎都與古典文學有關，屬於學者型的創作者。

陳育虹自己從1990年代就開始讀卡森，「我這麼愛她，但其實我抓不住她」，而像卡森這類兼具想像力與深度的作品，吸引的可能不是一般讀者，而是對文學稍有涉獵的讀者，卡森「到現在才被看到，其實也是很晚了」。

陳育虹表示，卡森特立獨行，腦子裡充滿奇思妙想，聽卡森演講或讀詩，「你完全不知道她腦子在想什麼，可是你就得跟著她走，讓人覺得像被催眠」。陳育虹說，卡森「書讀很多，卻沒有給自己框架」，因此讀者在讀她的作品時，也千萬不要給自己設框架。

廖偉棠接受訪問表示，卡森的作品取材古典，外表卻包裹著一層極簡主義的風格，有時甚至分不清眼前是隨筆片段，還是小說的一個場景，但深入閱讀就會發現，她透過這樣的形式顛覆文體之間的界線，構成非常繁複的意念交錯。

廖偉棠表示，卡森經常引用希臘典故，去對應當代加拿大的平凡題材，例如一個小男孩的成長史，或是一段半虛構的婚姻變故，以古典文學把整個結構拉開。廖偉棠說，讀進去之後會發現「這是寫給專業的人去讀的」，一般讀者可能會覺得她「挺高冷的」。

楊宗翰接受訪問表示，在當代許多詩作追求新奇、與時代快速對話的環境下，卡森走的是「與古典連結」的另一條路線，而且「非常拒絕媚俗」，她在歐美的評價主要來自學者的高度推崇。

楊宗翰表示，這位76歲的詩人古典功底深厚，卻也是前衛的書寫者、形式上的革命者，獲獎實至名歸。卡森的譯作在台灣僅有一本，但中國的簡體中文譯本早已在愛書人間傳頌，如「紅的自傳」重構希臘古典又融入自身傳記色彩，希望台灣也能早日有自己的譯本出現。