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諾貝爾文學獎 加拿大詩人摘桂冠 第3位加籍得主

編譯江昱蓁／綜合報導
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加拿大詩人兼散文家卡森獲得2026年諾貝爾文學獎。圖為卡森2015年5月8日在瑞...
加拿大詩人兼散文家卡森獲得2026年諾貝爾文學獎。圖為卡森2015年5月8日在瑞典一間藝廊朗讀作品。(美聯社)

AI摘要

文章摘要整理：

加拿大詩人兼散文家卡森憑藉融合古典傳統與當代創新的作品獲2026年諾貝爾文學獎，成為第3位加拿大出生得主，並獲得1200萬瑞典克朗獎金。

瑞典學院8日宣布，加拿大詩人兼散文家卡森(Anne Carson)以其「大膽而富創意的作品」，「在與古典傳統有趣的對話中為當代文學開創新形式」，榮獲2026年諾貝爾文學獎桂冠。她成為繼小說家貝婁(Saul Bellow)與短篇作家孟若(Alice Munro)後，第三位加拿大出生的諾貝爾文學獎得主。

瑞典學院常任秘書卡爾伯格說，卡森得知獲獎非常意外，「我們沒太多時間談話，她只來得及告訴我此刻她正在冰島，聆聽著風聲」。

卡森是一名古典學教授，學術涵蓋已消亡的語言、文學、人類學及歷史，作品經常融合詩、散文、對話及翻譯，以一種難以歸類於單一文類的混合形式呈現。

76歲的卡森在多倫多出生，過去15年每年都會在冰島居住一段時間，2022年取得冰島公民身分，2024年罹患帕金森氏症。她說，「最讓我羞愧的是我的字跡愈來愈潦草，我過去很喜歡在筆記本上寫字，如今筆畫彎曲、斷裂或四處亂畫，母音縮成一團，斜線失去流暢而俐落的角度，這一切都很尷尬」。

卡森高中時，一名拉丁文教師利用午餐時間額外指導她，使她能接觸此後深深影響其創作的希臘文學。她曾兩度自大學輟學，之後重新返校完成博士學位。

她以翻譯古希臘文學廣為人知，古希臘文學也對其創作有著深遠影響，作品涵蓋歌劇劇本、文學評論到詩體小說，如1998年的「紅的自傳」。

瑞典學院表示，「幾乎她所有的文學創作都圍繞著語文學家的文字執著，以及詩人對新意義渴望的交會。她本人曾說，詞語的字源學是其所有作品的起點，她從古希臘文翻譯而來的作品，本身可被視為獨立作品」。

2019年發表的「特洛伊的諾瑪・珍・貝克」是一部舞台演出作品，將古希臘悲劇作家尤里比底斯劇作「海倫」中的特洛伊海倫故事，與已故好萊塢影星瑪麗蓮夢露的故事合而為一。

她的作品過去並未受到太多重視，直到近年才陸續獲得評論界與市場肯定。部分專家認為，自孟若於2013年獲得諾貝爾文學獎後，短期內再有加拿大人摘下這項殊榮的可能性不高，但今年文學獎公布前，英國立博博彩公司開出的賠率仍顯示，她被視為具有機會獲獎的人選之一。卡森將獲得1200萬瑞典克朗(約120萬美元)獎金。

精華 FAQ

  • 瑞典學院稱她的作品大膽且富創意，能在與古典傳統的有趣對話中開創當代文學新形式，並以混合詩、散文、對話與翻譯的方式展現獨特風格。

  • 她是古典學教授，專長涵蓋已消亡語言、文學、人類學與歷史，創作常從古希臘文學與詞源學出發，形成難以歸類於單一文類的混合文本。

  • 卡森是繼小說家貝婁與短篇作家孟若之後，第3位加拿大出生的諾貝爾文學獎得主，也顯示她長年未受充分重視的作品終於獲得國際肯定。

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