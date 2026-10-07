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諾貝爾文學獎即將揭曉 村上春樹仍是奪獎大熱門

中央社／東京8日專電
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日本作家村上春樹依舊名列許多人的諾貝爾文學獎得主預想名單。（路透）
日本作家村上春樹依舊名列許多人的諾貝爾文學獎得主預想名單。（路透）

AI摘要

文章摘要整理：

諾貝爾文學獎即將揭曉，村上春樹仍是外界最看好的得主之一；若日本作家獲獎，將是32年來首度再有日本人奪獎。

瑞典學院將於8日公布諾貝爾文學獎得主，日本作家村上春樹依舊是許多人的預想名單，如果日本作家獲獎，將是繼1968年的川端康成、1994年的大江健三郎之後，睽違32年再度有日本人獲得這項殊榮，也將成為日本史上第3位諾貝爾文學獎得主。

日本經濟新聞報導，根據英國博彩公司賠率比較網站Nicer Odds的資料，村上春樹的賠率介於15.0至19.0倍之間，名列熱門人選前段班。

村上春樹今年出版睽違3年的長篇小說「夏帆」，2023年更成為首位獲得有「西班牙諾貝爾獎」之稱的阿斯圖里亞斯親王獎文學獎的日本作家，近年來在國際文壇屢獲肯定。

今年賠率排名前段的作家中，來自西班牙語及葡萄牙語文化圈的作家格外受到矚目。其中包括出生於墨西哥、擅長跨越小說、詩歌與非虛構文學等不同文類，並以實驗性寫作風格著稱的加爾薩（Cristina Rivera Garza）；透過作品記錄殖民時期及獨裁政權統治歷史的葡萄牙作家若熱（Lídia Jorge）；以及擅長以機智、諷刺筆法進行自我反思的西班牙作家維拉－馬塔斯（Enrique Vila-Matas）。

此外，長年被視為諾貝爾文學獎熱門人選的作家也榜上有名，包括以奇幻世界觀聞名的中國作家殘雪，以及經常探討身分認同議題的澳洲作家默南（Gerald Murnane）。

日本作家方面，近年來多和田葉子、小川洋子及金井美惠子等人，也被視為具有獲獎實力的候選人。不過，由於韓國女性作家韓江才剛於2024年獲得諾貝爾文學獎，因此不少人認為，諾貝爾文學獎連續選出亞洲女性作家的可能性不高。

儘管如此，日本作家近年在英語文學圈的影響力持續提升，包括川上未映子、村田沙耶香等人，都逐漸在國際文壇嶄露頭角。

多和田葉子更於2025年獲得德國的內莉・薩克斯獎（Nelly Sachs Prize）。過去包括卡內提（Elias Canetti）、戈迪默（Nadine Gordimer）等作家，都曾在獲得這項獎項數年後，再獲頒諾貝爾文學獎。

精華 FAQ

  • 瑞典學院將於8日公布得主，村上春樹依舊位列熱門名單。根據賠率比較網站資料，他的賠率介於15.0至19.0倍，顯示市場仍普遍看好他。

  • 這將是繼1968年川端康成、1994年大江健三郎之後，日本睽違32年再度有人獲獎，也會成為日本史上第3位諾貝爾文學獎得主。

  • 文章點名多位候選人，包括西語與葡語作家加爾薩、若熱與維拉－馬塔斯，以及中國作家殘雪、澳洲作家默南；日本方面還有多和田葉子、小川洋子與金井美惠子。

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