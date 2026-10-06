楊双子慕尼黑口譯遭批 當事人承認疏漏否認刻意避中

作家楊双子（左2）日前於德國慕尼黑的講座，現場口譯者表現引發爭議。（圖取自facebook.com/springhillpublishing）

AI摘要 文章摘要整理： 楊双子慕尼黑講座因口譯漏譯與改譯引發爭議，柏林台灣協會與推薦者相繼澄清，曹昌振則承認失誤但否認出於政治立場刻意避中。

作家楊双子 日前在慕尼黑參加講座，現場口譯引發爭議。柏林台灣協會今天發布聲明，批評口譯刻意避開中國；口譯曹昌振首度回應，承認當天確有漏譯及失真，但否認出於政治立場刻意迴避中國相關內容。

慕尼黑文學館（Literaturhaus München）日前舉辦楊双子「臺灣漫遊錄」德譯本講座，現場口譯曹昌振因部分涉及「中國」、「中華民國 」等內容遭漏譯或改譯，引發爭議。

駐慕尼黑代表處處長趙彥清活動後，接受中央社越洋訪問表示，活動當天場面「非常難堪」，口譯專業上有待檢討。

趙彥清舉例，當楊双子談到中國的認知作戰時，「認知作戰」一詞完全沒有翻出來，改以假訊息代替；提到來自中國的巨大威脅時，則用「很大的鄰居」代稱中國。

趙彥清指出，曹昌振是由主辦單位慕尼黑文學館「透過柏林台灣協會的人」找到的口譯人員。柏林台灣協會今天在「德國台灣協會」臉書帳號發布聲明澄清，曹昌振並非由協會介紹，「相關人士」的行為也不代表柏林台灣協會。

協會表示，對慕尼黑場活動產生的口譯問題與結果感到失望與遺憾，批評曹昌振在活動中刻意避開與中國相關的重要論述，導致現場未能忠實呈現作者的完整脈絡與核心意旨。

實際向主辦單位推薦曹昌振的相關人士今天向中央社證實，確實是他向慕尼黑文學館推薦曹昌振，他目前並非柏林台灣協會會員，這次推薦純屬個人行為，與協會無關。

相關人士補充，當初會推薦曹昌振，是因曹昌振曾為旅居柏林的中國流亡作家廖亦武講座擔任口譯。當「台灣漫遊錄」德譯本譯者白嘉琳（Karin Betz）及慕尼黑文學館來信詢問，是否能推薦住在慕尼黑的口譯人選時，他才想起這個人。

曹昌振今天也首度回應質疑，他透過書面聲明表示，當天口譯確實存在疏漏與不足，但否認因政治立場刻意刪除、淡化或迴避楊双子談到中國、中華民國或台灣政治處境的內容。

曹昌振指出，口譯上的失誤與「因政治立場而故意不翻譯」是兩回事，不能接受在沒有事實依據的情況下將兩者畫上等號。

至於當天為何出現漏譯或失真，曹昌振解釋，當天採取即席口譯，部分發言較長，他沒有適時請楊双子停下來，讓他完成前一段翻譯，加上長時間高度集中後，注意力與記憶負荷受到影響，因此出現疏漏或表達不完整。他表示，願意接受專業上的批評與檢討。

針對「臺灣漫遊錄」德譯本首場德國公開活動引發的風波，春山出版社第一時間表達遺憾，指出「口譯情況不佳，讓現場與線上讀者失望了」，除向主辦單位表示抗議，也再次認知到口譯傳達的重要性，接下來「台灣漫遊錄」德國巡迴活動皆由旅德作家林育立擔任口譯。