塵封數十年 10餘幅印象派名畫拍賣價近5億元

9月30日在英國倫敦蘇富比拍賣會預展上，畫廊助理手持塞尚的畫作「丑角」合影。路透

AI摘要 文章摘要整理： 阿根廷布拉基耶家族珍藏的十餘幅印象派與後印象派名畫將由蘇富比在紐約拍賣，梵谷與塞尚等作品估值高昂，吸引全球富豪競逐。

一批10餘幅印象派名畫在阿根廷 收藏家手上塵封數十年後，即將公開拍賣，市場人士預估可能拍出5億元天價，顯示藝術品仍是全球富豪保障資產安全的避風港。

根據紐約郵報報導，這批畫作源自已故阿根廷藝術收藏家內莉·阿里埃塔·德·布拉基耶(Nelly Arrieta de Blaquier)與丈夫、糖業大亨卡洛斯·佩德羅·布拉基耶(Carlos Pedro Blaquier)共同收藏的藝術珍品，由子女繼承並委託國際拍賣公司蘇富比(Sotheby)訂於11月18日在紐約公開拍賣。

拍賣品包含荷蘭後印象派大師梵谷(Vincent van Gogh)和塞尚(Paul Cézanne)等大師十餘幅畫作，其中最受矚目的就是梵谷1890年5月創作的風景畫「盛開的栗樹」(Châtaigniers en fleurs)，預估1億8000萬元，為其晚期傑作；還有塞尚首次以兒子保羅(Paul)為模特兒、身穿丑角(Harlequin)戲服的肖像畫，預估1億2000萬元，該系列共有四幅同類畫作，其中三幅均被博物館收藏。

位於巴黎的奧塞美術館(Musée d'Orsay)收藏全世界頂級印象派作品，蘇富比印象派與現代藝術部門主管海倫娜·紐曼(Helena Newman)將這批藏品視為迷你版奧塞美術館：「在蘇富比工作三十餘年來，我從未有幸經手如此內容豐富且品質傑出的收藏品。」

此批拍賣品還包括印象派大師莫內(Claude Monet)和畢沙羅(Camille Pissarro)描繪巴黎風光的畫作、竇加(Edgar Degas)賽馬主題作品以及雷諾瓦(Pierre-Auguste Renoir)划船場景，每件估值均超過數千萬元，藝術拍賣專家胡克(Philip Hook)將這批藏品視為一項傳奇：「沒人真正了解其中有什麼，因此這批畫作如今終於公開亮相，著實令人無比興奮。」並強調：「這批藏品極具收藏巧思，鎖定印象派與後印象派每一位藝術大師的代表作，絕非一件容易的事，他們以極高鑑賞力取得巨大成功。」

因此吸引全球買家關注，包括美國科技大亨、財力雄厚的中東財團以及來自北美、歐洲、中東和亞洲的金字塔收藏家，紐曼指出：「當前全球地緣政治普遍充滿不確定性的情況下，大家似乎轉而青睞那些久經考驗且被公認具收藏價值的藝術品，因此這類博物館等級的印象派藏品實屬罕見。」

9月30日在英國倫敦蘇富比拍賣會預展上，畫廊助理手持印象派大師莫內(Claude Monet)的畫作「杜樂麗花園」(Le Jardin des Tuileries)合影。路透