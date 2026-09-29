皇冠雜誌將熄燈 平珩：已向平鑫濤報告 請容許我們最後3期慢慢說再見

1954年創刊、堪稱台灣戰後最長壽文學雜誌之一的皇冠雜誌，29日由發行人平珩宣布年底熄燈。（記者陳宛茜／攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 皇冠雜誌宣布年底熄燈，結束72年、874期的發行歷程；平珩坦言紙本與數位前景皆有困難，將以最後3期典藏版向讀者告別。

1954年創刊、堪稱台灣戰後最長壽文學雜誌之一的皇冠雜誌，29日由發行人平珩宣布年底熄燈。 走過72年、874期後，皇冠雜誌將於12月出版最後一期「圓滿之後的圓滿」畫下句點。平珩在放滿雜誌封面的牆壁前宣布這個令人震撼的消息，面容平靜地表示，28日已跟7年前辭世的父親平鑫濤報告此事。

皇冠雜誌由平鑫濤於1954年2月22日創辦。平鑫濤眼光精準且勇於嘗試，認為好的文學應該流暢、吸引廣大讀者，一開始就把皇冠雜誌定位為「大眾文學」雜誌。

1960年起，皇冠以「每月一書」探索雜誌閱讀的可能性，一期刊登一部長篇小說。瓊瑤處女作「窗外」曾投稿多家報紙副刊，均以「篇幅有限」理由遭退，但她投稿皇冠後深受平鑫濤賞識，雜誌全本刊出，出版後洛陽紙貴，從此奠定皇冠「愛情王國」江山。

1966年，張愛玲於皇冠雜誌發表「怨女」，從此成為皇冠最具代表性的作家。此後趙寧的留學生文學、三毛的流浪文學、馬以工、心岱的報導文學，到廖輝英的女性書寫、小野的親子書寫等，皇冠雜誌一再拓展閱讀的邊界。皇冠的專欄與連載橫跨文學、電影、藝術、社會觀察與生活文化，也逐漸發展出「先連載、再出版」的模式，代表作家從劉墉、席慕蓉、詹宏志、奚淞、蔣勳、林清玄、黃明堅、施寄青、張拓蕪到侯文詠、張曼娟、吳淡如、吳若權、苦苓等。

平珩表示，皇冠雜誌走過72年，累計約6800名作者、2萬8000篇文章、26萬頁逾7000萬字，若將這些頁面首尾相連綿延55公里，「超過一場馬拉松的距離。」她自豪父親的責任感，皇冠雜誌推出874期「從未拖稿」、總是準時出刊。

為什麼選在此時收攤？平珩透露兩年前皇冠雜誌70周年時便曾動念，但到兩個月前才下定決心。她認為，雜誌的「雜」在以前是很大的優勢，但現代的網路世界卻可以更「雜」，對紙本雜誌的未來感到迷惘。想過轉成電子版嗎？她認為數位是另一個更複雜的世界，利潤也不像紙本可以預測。

皇冠雜誌60周年時，平鑫濤親自策畫名為「圓滿」的紀念特刊，邀請百位作家共同參與。平珩表示，皇冠最後一期將推出名為「圓滿之後的圓滿」的典藏版。皇冠目前還有3期待出，「請容許我們在最後3期慢慢說再見」。

1954年創刊、堪稱台灣戰後最長壽文學雜誌之一的皇冠雜誌，29日由發行人平珩宣布年底熄燈。 （記者陳宛茜／攝影）

皇冠雜誌四十周年專輯，張愛玲、小野都寫上祝詞。（記者陳宛茜／翻攝）

走過72年的皇冠雜誌封面集錦 。（皇冠雜誌提供）