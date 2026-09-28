肉圓店變身藝廊…台灣好推藝術共享計畫 「藝品出租」能在台灣實現？

懸掛於獨立書店「島嶼東方」的簡翊洪畫作「壁虎伴讀」，幽默的畫面彷彿書店的現地創作。（記者陳宛茜／攝影）

台東池上鄉人氣小吃店「吉本肉圓」，牆上掛著陳睿淵的油畫「野地菜園」，畫中綠黃相間的清亮油彩，意外跟店家端出的肉圓「撞色」、產生協調的美感。大家印象中油膩雜亂的小吃店，卻能成為展示台灣當代畫家畫作的展場，這是台灣好藝術基金會和池上穀倉藝術館攜手推出的「藝術共享計畫」，將穀倉藝術館典藏的畫作、攝影作品免費借給池上店家展示，宛如「民間免費版藝術銀行」，讓當代藝術走進人群、釋放藝術的溫暖與多彩。

台灣好基金會於2015年啟動「駐村藝術家計畫」，邀請藝術家進駐台東池上進行創作；藝術家駐村完畢後，會留下數幅作品讓基金會典藏。二○一七年「池上穀倉藝術館」開幕，展出並典藏這些作品，迄今已在池上留下五十多件藝術品。

台灣好基金會執行長李應平指出，池上穀倉藝術館典藏空間有限，而藝術品只典藏於倉庫也「太可惜了」，基金會因此決定推出「藝術共享計畫」，媒合池上的店家與典藏藝品，讓店家成為展示這些畫作的「民間藝廊」。第一波共有十四間店家參與，包括獨立書店、咖啡館、餐廳、民宿甚至是小吃店，讓藝術品走出美術館，民眾在日常生活中便能接觸到真跡。

而透過台灣好基金會的媒合，這些誕生於池上的畫作，與作為展場的店家有著巧妙的呼應。懸掛於獨立書店「島嶼東方」的簡翊洪畫作「壁虎伴讀」，幽默的畫面彷彿書店的現地創作。懸掛於池上稻米原鄉館的劉振祥攝影作，照片主角正是窗外被指定為有形文化資產的燦爛稻田。

藝術品也巧妙地改變店家的氛圍。專門販售五穀傳統小食的「田味家」，老闆娘張力尤形容畫作一放上牆壁，「店裡的氣氛就不一樣了」，彷彿被藝術打亮。池上首間法式餐廳Les Potes掛上留法藝術家池上鳳珠的畫作，老闆Po表示已跟正在念南藝大的兒子預約，「撤展」後就換上他的作品，希望用成名畫家的作品激勵新人。李應平表示，「藝術共享計畫」以一年為期，五十多幅畫作輪流跟當地店家合作「換展」。

人們習慣從圖書館借書、從車行租車、還會租禮服和行李箱，但你有沒有想過租借一件藝術品呢？在歐洲，「藝品出租」已經發展出成熟的商業模式，人們可以像訂閱 Netflix 一樣付固定月費挑藝術品，出租平台就會派專人到府更換畫作。台灣則在2013年由文化部成立藝術銀行，目前有三千多幅藝術品可供出租，但僅限法人如公家機關、醫院、美術館、企業承租，不能租給個人。藝術銀行執行長林平表示，藝術銀行未來目標是讓一般民眾也可以租賃藝術品。

荷蘭是歐洲最早發展「藝品出租」的國家，早在1955年阿姆斯特丹便成立出租藝品的平台，由各地政府編列預算購買未成名藝術家作品，再轉租給一般民眾或企業，政府一邊培植新秀藝術家、一邊培養全民美學品味。之後此類出租平台進入民間、百家爭鳴，許多小鎮都設有藝品出租平台、甚至連美術館都有藝術出租部門。而不少平台會將會員繳納的月費部分轉為「購藏基金」，會員的租金可以轉成購買畫作的費用，鼓勵會員最後「以買代租」，將喜愛或適合居家風格的藝術品買下永久珍藏。年輕藝術家的作品也透過此一模式，打入中產階級的居家市場。

而台灣的藝術銀行由文化部設立，也是以國家資金購藏年輕藝術家的作品租給民間；但藏品「只租不賣」、不開放個人以私人名義租賃作品。林平表示，商家只要拿出營業事業登記證明，也可以承租藝術銀行作品。藝術銀行一年約出租800多件畫作，目前以美術館、法人和台積電承租為大宗，但也有小酒吧和髮廊承租藝術品，曾有火鍋店向藝術銀行租賃以豬肉為主題的畫作。

台灣人掛真跡的習慣尚未養成，許多人寧可去 IKEA 、電商買便宜的複製畫，也不願意花錢入手真跡。林平表示，藝術銀行希望能扮演藝術推手、培養民間欣賞真跡的習慣；但目前受限人力，尚未開放私人承租。她透露，藝術銀行的租金不高，反倒是保險費和運輸費是更大的負擔。

參加台灣好基金會藝術共享計畫的「田味家」，老闆娘張力尤形容畫作一放上牆壁，「店裡的氣氛就不一樣了」。（記者陳宛茜／攝影）

「吉本肉圓」參加藝術共享計畫，牆上掛著陳睿淵的油畫「野地菜園」，畫中綠黃相間的清亮油彩，意外跟店家端出的肉圓「撞色」、產生協調的美感。（記者陳宛茜／攝影）