布希新畫冊收錄政治犯畫像 將於明年春出版

前總統小布希將於明年3月出版全新油畫冊，名為「自由的呼喚：政治犯與異見人士畫像」(The Call of Freedom: Portraits of Political Prisoners and Dissidents)。美聯社

前總統小布希 (George W. Bush) 將於明年3月出版全新油畫冊，是他為政治犯及異見人士創作的肖像畫。

美聯社報導，這本名為「自由的呼喚：政治犯與異見人士畫像」(The Call of Freedom: Portraits of Political Prisoners and Dissidents)的油畫冊，定於明年3月9日由企鵝蘭登書屋(Penguin Random House )旗下的皇冠出版社(Crown) 發行。

這是小布希2009年卸任及開展油畫創作後第三部畫集，共收錄44幅全彩油畫肖像，主角均是來自全球因種族、性別、政治立場或宗教信仰而遭受迫害的政治犯與異見人士。

其中包括2022年因拒絕包頭巾，遭伊朗 政府拘留期間去世的瑪莎·阿米尼(Mahsa Amini)、遭尼加拉瓜政府監禁的羅馬天主教主教拉戈斯(Rolando José Álvarez Lagos)、委內瑞拉反對派領袖馬查多(María Corina Machado)等人。

畫冊的序言由前蘇聯異見人士沙蘭斯基(Natan Sharansky)撰寫，內附這些主角人物的傳記故事。

小布希在畫冊撰文指出，「希望這些故事能提醒我們，生活在自由中的人，有責任與那些失去自由的人們站在一起」。

美聯社指出，諷刺的是，小布希在畫冊內聲稱捍衛人權，但他在任期間的人權紀錄屢遭抨擊，包括中央情報局(CIA)使用水刑迫供、在伊拉克阿布格萊布監獄(Abu Ghraib，現稱巴格達中央監獄)虐待伊拉克戰俘等。

新畫冊出版當天，位於達拉斯的布布總統中心（George W. Bush Presidential Center）也同步公開展出油畫原作。