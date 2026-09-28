布希新畫冊收錄政治犯畫像 將於明年春出版
前總統小布希(George W. Bush) 將於明年3月出版全新油畫冊，是他為政治犯及異見人士創作的肖像畫。
美聯社報導，這本名為「自由的呼喚：政治犯與異見人士畫像」(The Call of Freedom: Portraits of Political Prisoners and Dissidents)的油畫冊，定於明年3月9日由企鵝蘭登書屋(Penguin Random House )旗下的皇冠出版社(Crown) 發行。
這是小布希2009年卸任及開展油畫創作後第三部畫集，共收錄44幅全彩油畫肖像，主角均是來自全球因種族、性別、政治立場或宗教信仰而遭受迫害的政治犯與異見人士。
其中包括2022年因拒絕包頭巾，遭伊朗政府拘留期間去世的瑪莎·阿米尼(Mahsa Amini)、遭尼加拉瓜政府監禁的羅馬天主教主教拉戈斯(Rolando José Álvarez Lagos)、委內瑞拉反對派領袖馬查多(María Corina Machado)等人。
畫冊的序言由前蘇聯異見人士沙蘭斯基(Natan Sharansky)撰寫，內附這些主角人物的傳記故事。
小布希在畫冊撰文指出，「希望這些故事能提醒我們，生活在自由中的人，有責任與那些失去自由的人們站在一起」。
美聯社指出，諷刺的是，小布希在畫冊內聲稱捍衛人權，但他在任期間的人權紀錄屢遭抨擊，包括中央情報局(CIA)使用水刑迫供、在伊拉克阿布格萊布監獄(Abu Ghraib，現稱巴格達中央監獄)虐待伊拉克戰俘等。
新畫冊出版當天，位於達拉斯的布布總統中心（George W. Bush Presidential Center）也同步公開展出油畫原作。
這本名為《自由的呼喚：政治犯與異見人士畫像》的畫冊，預定於明年3月9日由皇冠出版社發行，內容聚焦全球遭迫害的政治犯與異見人士。 畫冊共收錄44幅全彩油畫肖像，包含2022年身亡的瑪莎·阿米尼、尼加拉瓜遭監禁主教拉戈斯，以及委內瑞拉反對派領袖馬查多等人。 小布希強調希望喚起自由者對失去自由者的責任，但美聯社也指出，他任內曾因CIA水刑與阿布格萊布虐待事件而飽受人權批評。
精華 FAQ
這本名為《自由的呼喚：政治犯與異見人士畫像》的畫冊，預定於明年3月9日由皇冠出版社發行，內容聚焦全球遭迫害的政治犯與異見人士。
畫冊共收錄44幅全彩油畫肖像，包含2022年身亡的瑪莎·阿米尼、尼加拉瓜遭監禁主教拉戈斯，以及委內瑞拉反對派領袖馬查多等人。
小布希強調希望喚起自由者對失去自由者的責任，但美聯社也指出，他任內曾因CIA水刑與阿布格萊布虐待事件而飽受人權批評。
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