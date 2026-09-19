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羅浮宮蒙娜麗莎展間「張貼畫」德國2男被逮、辯稱好玩

中央社／巴黎19日綜合外電報導
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遊客欣賞法國巴黎羅浮宮內「蒙娜麗莎」。（美聯社）
遊客欣賞法國巴黎羅浮宮內「蒙娜麗莎」。（美聯社）

德國兩名男子今天以好玩為由，將兩幅畫作以膠帶貼在巴黎羅浮宮「蒙娜麗莎」展間牆面，警方隨後以輕微毀損罪名將他們逮捕，至於「蒙娜麗莎」畫作因受厚玻璃保護，並未受損。

法新社報導，警方指出，德國兩名男子今天將兩幅畫作黏貼在巴黎羅浮宮（Louvre）展示「蒙娜麗莎」（Mona Lisa）的展間牆面，結果因輕微毀損被捕，珍貴的「蒙娜麗莎」畫作則未受影響。

這兩名男子用膠帶將兩幅各為30公分乘40公分的畫作，黏貼在展示「蒙娜麗莎」的展間牆上，各國遊客紛紛至此欣賞達文西（Leonardo Da Vinci）的歷史名作。

這兩幅自行黏貼的作品，其中一幅是兩人之一身穿盔甲，另一幅則是兩人與一名女子共同出現在畫作中。

館方保全人員將兩人扣留並報警，警方以輕微毀損牆面為由將他們逮捕。兩人接受訊問時表示，這麼做只是為了好玩。

警方消息人士說，一旦博物館就這起毀損案正式提告，這兩名男子將被傳喚出庭。

設有厚實玻璃保護的「蒙娜麗莎」畫作本身，在事件中並未受損。

近來法國多間博物館與畫廊接連發生竊案，凸顯部分場館安全防護不足，引發外界質疑犯罪集團是否將這些場館視為易得手目標。

羅浮宮去年10月遭鎖定，8件價值數百萬美元的珠寶在光天化日下失竊。儘管已有4名嫌犯被捕，但法國調查人員在大規模搜索後，失竊品項至今仍未尋獲。

上述竊案震驚全球，讓法國顏面盡失，也暴露出一連串安全漏洞，包括館內老舊的監視系統。

羅浮宮去年接待約900萬名遊客，遠超出原本設計承載，導致場館過度擁擠。

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）5月宣布將大規模翻修羅浮宮，其中包括為「蒙娜麗莎」打造新展間，並增設新的博物館入口。

精華 FAQ

  • 他們在巴黎羅浮宮展示蒙娜麗莎的展間，將2幅各約30公分乘40公分的畫作用膠帶貼到牆上，隨後被保全扣留並報警，警方以輕微毀損罪名將2人逮捕。

  • 兩人接受訊問時表示，這樣做只是為了好玩。警方消息人士並指出，若博物館正式提出告訴，2名男子之後將會被傳喚出庭，面臨後續司法程序。

  • 蒙娜麗莎因厚玻璃保護未受損，但羅浮宮近來已接連面臨竊案與安全漏洞質疑，包括去年珠寶失竊、監視系統老舊與人潮過度擁擠，促使法國推動翻修。

德國 羅浮宮

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