史上規模最大亨利摩爾雕塑展 倫敦邱園展至明年1月

英國倫敦肯辛頓花園內，跑者穿過亨利·摩爾(Henry Moore)雕塑作品《拱門》(The Arch)。路透

一場精彩的亨利·摩爾（Henry Moore）雕塑展，正於倫敦西郊的邱園（Kew Gardens）皇家植物園 登場，將持續展至2027年1月31日。這場名為「亨利·摩爾：宏偉的自然」（Henry Moore: Monumental Nature）的展覽，是這位英國雕塑家迄今在全球舉辦過規模最大的戶外展覽。30件重量級作品分別陳列於園區，以及現存規模最大的維多利亞時代玻璃溫室「溫帶溫室」（Temperate House）中；此外，雪莉·舍伍德（Shirley Sherwood）植物藝術館亦展出另外90件重要且極少公開的作品。這場與亨利·摩爾基金會合作呈現的新展覽，涵蓋了邱園全區320英畝範圍；相較之下，2007年邱園舉辦的摩爾作品展，則僅集中於園內少數特定區域。

富比士（Forbes）雜誌指出，這場不容錯過的展覽深入探討了摩爾的藝術生涯，以及他對自然、景觀與人體形態無止盡的迷戀。

名列聯合國教科文組織世界遺產的邱園，擁有超過5萬株綠色植栽，這些雕塑與各類植物相得益彰，展現摩爾作品從細膩造型到宏偉巨作的驚人廣度。這些雕塑經精心安置於邱園的樹木、景觀之中，以及溫室內部，建立起藝術與自然的對話，展現雕塑如何轉化人們對周遭空間的體驗。

摩爾視景觀為其雕塑的理想背景，認為自然環境能增強雕塑的視覺衝擊力，並深化其情感效果。此次展覽讚揚了與生態的連結，在藝術與景觀之間創造出獨特的互動；展品包括「Large Two Forms」、「羊」（Sheep Piece）、「大型側臥像」（Large Reclining Figure）、「尖環」（Oval with Points）、「側臥的裸女：手肘」（Reclining Woman: Elbow）、「鎖片」（Locking Piece）以及「三件式雕塑：脊椎」（Three-Piece Sculpture: Vertebrae）。

亮點之一的「大型側臥像」，創作於1983年，距離摩爾於1986年辭世僅三年。這座雕塑矗立於邱園著名的寶塔前方，凸顯了他創作中較少人知、對玻璃纖維的實驗。儘管摩爾最常用石材與青銅創作，但他自1950年代起便開始探索玻璃纖維，並在1960至1970年代更廣泛地運用此材質，為他的藝術開闢了不同的可能性。玻璃纖維既輕盈又堅固，能塑造成用石材或青銅難以實現的形態，也使他的構想得以製成大型作品。摩爾常將此作為創作過程中的過渡，而非最終材質；有時他會從小模型開始，將其放大為較大模型，再以此為基礎製作最終的青銅雕塑。

在雪莉·舍伍德植物藝術館內，逾90件小型作品展現了摩爾的不同面向。素描、模型、青銅雕塑與木雕作品，既可窺見他對自然形態的著迷，也呈現了創作構想如何從小型研究發展為紀念性雕塑。畫廊內的展覽以一系列木雕作品作結，部分取材自珍稀的榆樹，讓觀眾得以更近距離觀察他的技巧以及與材質的關係。

邱園在西薩塞克斯郡（Sussex）的分館韋克赫斯特莊園（Kew Wakehurst）舉行的聯展「亨利·摩爾與更多」（Henry Moore and more），則是對邱園摩爾展更實驗性的呼應，該展將持續至2027年5月23日，在535英畝的景觀中，將摩爾的四件雕塑與當代藝術家貝古姆（Rana Begum）、伊凡斯（Rafael Pérez Evans）及韋斯（Paloma Varga Weisz）的作品並陳，以周圍草地、草坪與林地，來探索摩爾長期以來對雕塑與自然景觀之間關係的關注。