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台灣作家平路「東方之東」入圍美國國家圖書獎

中央社／台北16日電
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第77屆美國國家圖書獎15日公布入圍名單，國家文藝獎得主、台灣作家平路（圖）作品...
第77屆美國國家圖書獎15日公布入圍名單，國家文藝獎得主、台灣作家平路（圖）作品「東方之東（To the East of the East）」入圍翻譯文學類獎。（圖／平路提供）

第77屆美國國家圖書獎15日公布入圍名單，國家文藝獎得主、台灣作家平路作品「東方之東（To the East of the East）」入圍翻譯文學類獎，成為繼楊双子之後第二位入圍該大獎的台灣作家。

平路接受訪問謙虛表示，這一切都是譯者程異（Jeremy Tiang）功勞，「他在那個（英語）語境裡寫得太好，我的貢獻可能只有10%」。

「東方之東」是平路「台灣三部曲」的第一部，2011年由聯合文學出版，2024年「讀書共和國」旗下的木馬文化重新出版「台灣三部曲」，另外兩部分別是「婆娑之島」及「夢魂之地」。

「東方之東」故事描寫一名女子赴中國大陸尋找失聯的丈夫，歷經種種離奇的遭遇。

平路表示，2011年她剛從香港結束工作（香港光華新聞文化中心主任）回到台灣，一個人在台北植物園旁租房子，小說有一部分是在香港寫的，更多是在台北完成。

平路表示，書中的某些情境與她當時相似，探討一個人如何從外部審視自己內心的情感，「有時要走得很遠，才找得到自己心裡的嚮往，如果走得夠遠，也許會聽到自己心裡的呼喚」。

平路表示，這部小說某種程度也是在寫島嶼跟大陸的關係，兩者如何互相牽引，以及到底誰牽引誰多一些；書中同時也寫背叛跟離散，最終知道理想生活往往與自由的追求相關。

「東方之東」譯者是新加坡籍翻譯家程異，他長期關注華文作品，曾翻譯台灣作家包括蘇偉貞、駱以軍、紀大偉等人的作品。

平路本名路平，1953年生於高雄，台灣大學心理系畢業，美國愛荷華大學碩士。曾任中時晚報副刊主編、中國時報主筆、香港光華新聞文化中心主任，並曾在台灣大學新聞研究所與台北藝術大學藝術管理研究所任教。曾獲金鼎獎、台灣文學金典獎、國家文藝獎。

精華 FAQ

  • 《東方之東》入圍第77屆美國國家圖書獎的翻譯文學類獎，這使平路成為繼楊双子之後，第二位入圍該獎項的台灣作家。

  • 平路受訪時相當謙虛，認為這次入圍主要是譯者程異的功勞，稱他在英語語境中寫得非常好，並表示自己的貢獻可能只有10%。

  • 《東方之東》是平路台灣三部曲的第一部，描寫女子赴中國尋找失聯丈夫的離奇經歷，也融入島嶼與大陸、背叛、離散與自由追求等主題。

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