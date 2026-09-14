台灣人在巴黎開法文書店 王建慧：台灣觀點說世界故事

島語書店書籍不用國家、ABC或類型分類，而是用「關鍵字」分類。(記者陳宛茜／攝影)

全世界掀起書店倒閉潮，法國也不例外。台灣巴黎留學生 王建慧卻留在巴黎，和合夥人熊怡婷一起開獨立書店「島語」（L'îlebrairie & Co.），賣的還是法文書。

台灣人在巴黎開法文書店，聽起來是「小眾中的小眾」，王建慧卻充滿信心。「台灣不只是一個符號，還是一種新鮮的觀點。」她認為，台灣文化已進入新的階段，從「別人說台灣的故事」、「台灣說台灣的故事」，到有能力「用台灣的觀點說世界的故事」。開書店選書給巴黎人看，就代表一種台灣的觀點。

王建慧2014年到巴黎攻讀比較文學，2024年取得博士學位。她一直有開書店的夢想，某天洗澡時，結合法語島嶼和書店的字突然出現在腦海中。她把島嶼的嶼用象徵文字的「語」代替，並在島的旁邊加上三點水，完成一個只存於老字典中的古字，也象徵這間書店獨特的存在。2024年2月，「島語」書店正式開幕。

島語書店位在巴黎第六區的康德街，離百年前海明威、畢卡索等文人畫家聚集的盧森堡公園、拉丁區不遠。台灣人如何在巴黎的精華區開書店？王建慧透露，租下房子之後，常有社區居民指指點點。某天她把七大冊「追憶似水年華」擺進櫥窗、旁邊擺上美麗的鮮花。一位鄰居走進來說，「我們一直擔心這間書店會很醜，現在終於放心了，歡迎光臨」。

書店的分類方式也與眾不同，不用國家、ABC或類型分類，而是用「關鍵字」分類。她舉例，吳明益的「天橋上的魔術師」和波特萊爾的「巴黎的憂鬱」，在這裡會被歸類於同一類，因為關鍵字都是「穿越」。這種主題分類法讓書籍的國度「沒有邊緣不邊緣的問題」，讀者也更容易找到共感。曾有巴黎人來這裡買書，本來只想買一本，後來多選了四本，都是跟台灣有關的書，「這裡的書架會說話，讓讀者透過她認識的書，去找到她不認識的書」

即使在巴黎，也出現「書店關掉的比新開的多」的現象。王建慧認為，人們必須用新的觀念來看待書店，「它不只是販賣書，也是尋找認同的空間、買的是一種關係」。島語書店兼營咖啡，書籍銷售雖只占十分之一，卻是書店的靈魂。第一個月，這裡只賣42種書，2年後，這裡已有2千種書。

「現在它是巴黎的新風景，未來我希望它成為巴黎的鄉愁。」王建慧表示，目前書店有一半是常客，許多巴黎人只要來過一次，就會一直再來。許多觀光客來過一次，下次到巴黎也會再來。文化部長李遠則鼓勵王建慧，把台灣人在巴黎開書店的故事，寫成一本小說。

島語書店位在巴黎第六區的康德街，離百年前海明威、畢卡索等文人畫家聚集的盧森堡公園、拉丁區不遠。(記者陳宛茜／攝影)

島語書店兼營咖啡，書籍銷售雖只占十分之一，卻是書店的靈魂。(記者陳宛茜／攝影)

台灣留學生王建慧留在巴黎開獨立書店「島語」（L'îlebrairie & Co.），賣的還是法文書。右為文化部長李遠。(記者陳宛茜／攝影)