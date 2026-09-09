費城新博物館 雕塑大師考爾德最佳朝聖地

雕塑家亞歷山大．考爾德(Alexander Calder)的一座雕塑矗立在密州大急流城市政廳和肯特縣選舉委員會大樓外。美聯社

美國藝術家亞歷山大·考爾德（Alexander Calder）的偉大成就在於將動態與雕塑融為一體。他於1898年出生於費城 ，1926年在巴黎憑著「卡爾德馬戲團」（Cirque Calder）嶄露頭角；直到1976年去世時，他已因動態雕塑（mobile）聞名於世。考爾德在美國各地留下了許多宏偉的公共藝術作品，結合了機械工程學與藝術美感；漫旅（Travel+Leisure）雜誌專欄作家格羅斯（Michael Joseph Gross）指出，如今最棒的朝聖之地其實在費城、一座新成立的博物館「考爾德花園」（Calder Gardens）。

格羅斯最喜愛的考爾德作品之一是，懸掛於紐約市甘迺迪國際機場第4航廈的「.125」，利用空氣流動展現輕盈的平衡美感。2023年，西雅圖藝術博物館（Seattle Art Museum）舉辦了一場向考爾德致敬的特展，這是前微軟總裁喬恩·雪利（Jon Shirley）及妻子金·雪利（Kim Shirley）將35年收藏捐贈給該博物館後，首次公開亮相。在芝加哥 聯邦中心廣場，充滿歡樂氣息的紅色鋼製雕塑「紅鶴」（Flamingo）重50噸、高53英尺，與周邊黑色現代主義建築形成強烈對比。

「考爾德花園」坐落於費城班傑明·富蘭克林大道（Benjamin Franklin Parkway）上，這條文化動脈從費城美術館延伸至市政廳，佔地近兩英畝。「考爾德花園」面積達1萬8000平方英尺，外觀簡約內斂，四周環繞著由荷蘭知名景觀設計師皮特·奧多夫（Piet Oudolf）打造的草地城市綠洲；奧多夫曾參與紐約市「高線公園」（High Line）的設計。

傾斜的小徑蜿蜒而上，通往博物館正門，這座宛如太空時代藝術家的工作室，外牆為素雅的原木，頂部則矗立著閃亮的金屬屋頂。走進館內，通往展廳的主要動線是一道位於粗獷、黑色凸起牆壁之間的樓梯；牆上一個帶有窗戶的壁龕裡擺放著一尊小型銀色鐵絲雕塑。

這件創作於1947年的作品名為「觸手」（Tentacles），但牆上沒有任何標籤，也沒有任何形式的說明。格羅斯表示，這正是出於對藝術家信念的尊重，考爾德認為人們應以自己的方式詮釋他的藝術；這種無資料可循，就像走下黑暗樓梯時那種部分感官被剝奪的體驗。

當考爾德在1930年代開始創作動態雕塑時，希望它能成為一種親身體驗。在他1943至1944年於紐約現代美術館（MoMA）舉辦的回顧展中，有一塊標語寫著「請觸摸」，而人們確實照做了：輕推、用力推，甚至用腳踢這些藝術品，以各自的方式賦予它們生氣。

格羅斯說，如今博物館訪客已無法觸碰考爾德懸掛的雕塑，而「考爾德花園」透過將他的作品呈現得如同剛完成之時一般、毫無掩飾，讓人們更容易以自己的方式詮釋他的作品。