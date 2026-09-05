2026苗栗美術名家年展「鄉野」開幕 邀大家感受土地與美學的洗禮

2026苗栗縣美術名家年展「鄉野」5日開幕， 102名跨世代藝術家提供創作共襄盛舉。（記者胡蓬生／攝影）

2026台灣苗栗縣美術名家年展「鄉野」5日辦開幕式， 102名跨世代藝術家共襄盛舉，即日起至9月28日在文化觀光局第一展覽室、山月軒及中興畫廊展出，副縣長賴香伶在開幕記者會中感謝美術名家提供精湛作品展出，邀民眾走進「鄉野」，感受一場苗栗土地與藝術的美學洗禮。

▲ 影片來源：聯合新聞網

苗栗文觀局指出，2026苗栗縣美術名家年展今年迎來6位新加入的藝術家，包括東方媒材邱瑞霞、江乾松；立體造型邱鳳騰、葉佐燁、許柏彥；西方媒材江雨桐，為年展注入嶄新能量。此外，還新增「踏花歸去馬蹄香」、「春之風帆」及「宙斯與歐羅巴」3件戶外創作，讓藝術展覽走出展場，與自然及生活產生更多對話。

文觀局長林彥甫指出，苗栗縣美術名家年展至今已延續40多年，今年仍邀掌握文化脈動的藝術家張富峻策展，以專屬當地主題的「土地、魂與心靈的歸途」為思考，將自然景觀、生活及家鄉記憶轉化為創作，呈現各人與鄉里感情線的獨特面貌，主題也命名鄉野（Country Side）。

賴香伶表示，這次主題代表著大家心中的苗栗，苗栗很多人都是農家子弟，她自己就曾幫忙家裡叫賣過桃子跟枇杷，對鄉里有濃厚情感，這次展覽重現這塊土地從農田到高樓的蛻變，將苗栗的美留給下一代。藝術創作是條辛苦的道路，從堅持創作到自己的作品可以展出，一定有非常獨到的能力，感謝參展的美術名家把自己畢生創作貢獻給苗栗，讓文觀局的展場可以有精湛作品。

張富峻表示，今年主題是以空間的向度來思考，鄉野不僅只於鄉村田野的景色，還有生活經驗跟人文素養展現出來的情懷與歸屬感，進而促成一場有共同呼吸跟節律的展演。

林彥甫強調，鑒於這幾年作品越來越精湛，今年還安排國中小學生校外文化體驗、導覽課程，培養學生欣賞藝術與認識在地文化的興趣；此外，9月19日在文觀局第一會議室將辦理2場名家講座，邀徐素霞主講「我的情牽創作旅程」、曹德瀛主講「高山峰情和零度以下如何自保」，分享藝術創作與生命經驗。

2026苗栗縣美術名家年展「鄉野」5日開幕，並迎來6位新加入的藝術家。（記者胡蓬生／攝影）

2026苗栗縣美術名家年展「鄉野」5日開幕，102名藝術家共展出102件創作。（記者胡蓬生／攝影）

2026苗栗縣美術名家年展「鄉野」5日開幕，102名藝術家共展出102件創作。（記者胡蓬生／攝影）

2026苗栗縣美術名家年展「鄉野」5日開幕，今年還新增「踏花歸去馬蹄香」、「春之風帆」及「宙斯與歐羅巴」3件戶外創作，讓藝術展走出展場，與自然及生活產生更多對話。（記者胡蓬生／攝影）