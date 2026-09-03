屋型書盒到卡帶 紙本復興運動「有溫度的東西不會消失」

野点進行一場場紙本書的大膽實驗。「白髮Grey Hair」挑戰紙本書「卷軸」閱讀邏輯，以雙棟屋型的紙盒裝幀。（記者陳宛茜／攝影）

「後閱讀時代」閱讀從紙本轉向數位，去年文策院調查指出，台灣逾七成書籍同步出版紙本書與電子書；而愈來愈多出版社為了節省成本只出電子書。三年前成立的野点出版社大膽逆風，不但只出版紙本書、還是根本不可能做成電子書的書籍。「我們想要打造物質性、電子書與3C螢幕無法複製的書籍體驗。」野点出版社總編輯張玉音表示。

野点去年出版「從破少年到酷小孩：台灣刺青師1980—2020」，書盒就像一隻等待刺青的手臂，尺寸大小跟真人手臂相同。剛出版的「白髮Grey Hair」則挑戰紙書「卷軸」閱讀邏輯，以雙棟屋型紙盒裝幀。

野点玩「調皮」，甚至以走入歷史的「卡式錄音帶」為載體，收錄並混音四位刺青藝術家工作時的針扎與運作聲響，用聽覺捕捉刺青場景的物理紋理。

野点其實是恆成紙業旗下的內容品牌。恆成紙業1945年於埔里起家，是台灣最大的美術用紙行。恆成紙業成員林雅萍指出，紙業確實感受到客戶的消失與生存危機，但「紙是有溫度的，有溫度的東西不會消失。」恆成因此展開一場場紙的實驗，除了辦出版社，也辦展覽、作裝置藝術，甚至封街辦紙的音樂派對。

擔不擔心出版的書材質太「傳統」無法吸引新世代讀者？張玉音表示，野点就是要作出紙本書和電子書的區隔，打造數位產品無法複製的手感體驗。她也會帶著這些宛如藝術品的紙書，「一卡皮箱走天下」參加日本東京藝術書展、草率季等國內外藝術市集，為紙書尋找新世代讀者。

野点也是「一人出版社」，張玉音「校長兼撞鐘」，將編輯和美編外包。但她在藝術媒體多年，擁有豐厚的人脈，總能找到適合的設計師完成一場場大膽的紙書實驗。