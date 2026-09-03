我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

用AI浪費水？奧特曼駁：ChatGPT查3.8萬次用水量 等於產1顆杏仁

川普「經濟D-Day」見效？伊朗高層認了：愈來愈難承受

屋型書盒到卡帶 紙本復興運動「有溫度的東西不會消失」

記者陳宛茜／專題即時報導
野点進行一場場紙本書的大膽實驗。「白髮Grey Hair」挑戰紙本書「卷軸」閱讀...
野点進行一場場紙本書的大膽實驗。「白髮Grey Hair」挑戰紙本書「卷軸」閱讀邏輯，以雙棟屋型的紙盒裝幀。（記者陳宛茜／攝影）

「後閱讀時代」閱讀從紙本轉向數位，去年文策院調查指出，台灣逾七成書籍同步出版紙本書與電子書；而愈來愈多出版社為了節省成本只出電子書。三年前成立的野点出版社大膽逆風，不但只出版紙本書、還是根本不可能做成電子書的書籍。「我們想要打造物質性、電子書與3C螢幕無法複製的書籍體驗。」野点出版社總編輯張玉音表示。

野点去年出版「從破少年到酷小孩：台灣刺青師1980—2020」，書盒就像一隻等待刺青的手臂，尺寸大小跟真人手臂相同。剛出版的「白髮Grey Hair」則挑戰紙書「卷軸」閱讀邏輯，以雙棟屋型紙盒裝幀。

野点玩「調皮」，甚至以走入歷史的「卡式錄音帶」為載體，收錄並混音四位刺青藝術家工作時的針扎與運作聲響，用聽覺捕捉刺青場景的物理紋理。

野点其實是恆成紙業旗下的內容品牌。恆成紙業1945年於埔里起家，是台灣最大的美術用紙行。恆成紙業成員林雅萍指出，紙業確實感受到客戶的消失與生存危機，但「紙是有溫度的，有溫度的東西不會消失。」恆成因此展開一場場紙的實驗，除了辦出版社，也辦展覽、作裝置藝術，甚至封街辦紙的音樂派對。

擔不擔心出版的書材質太「傳統」無法吸引新世代讀者？張玉音表示，野点就是要作出紙本書和電子書的區隔，打造數位產品無法複製的手感體驗。她也會帶著這些宛如藝術品的紙書，「一卡皮箱走天下」參加日本東京藝術書展、草率季等國內外藝術市集，為紙書尋找新世代讀者。

野点也是「一人出版社」，張玉音「校長兼撞鐘」，將編輯和美編外包。但她在藝術媒體多年，擁有豐厚的人脈，總能找到適合的設計師完成一場場大膽的紙書實驗。

精華 FAQ

  • 野点希望打造電子書與3C螢幕無法複製的閱讀體驗，強調紙本的物質性、手感與設計感。它刻意把書做成像藝術品，讓讀者感受到紙的溫度與獨特性。

  • 包括像真人手臂尺寸的書盒、以雙棟屋型紙盒裝幀的《白髮Grey Hair》，以及用卡式錄音帶收錄刺青工作聲響，透過不同載體延伸紙書的閱讀與感官體驗。

  • 恆成紙業將紙材優勢轉化為內容品牌，除了辦出版社，也舉辦展覽、裝置藝術與紙的音樂派對，藉由各種實驗延伸紙的價值，開拓新讀者與市場。

上一則

AI雙面刃 可以是出版最佳助手 也可能帶來創作爭議

下一則

後閱讀時代 台「一人出版社」請了12個AI顧問逆勢突圍

延伸閱讀

教師：紐約學生愈來愈少讀完整本書 閱讀耐力明顯下降

教師：紐約學生愈來愈少讀完整本書 閱讀耐力明顯下降
草間彌生從精神療養院走向世界舞台 解密「圓點女王」傳奇一生

草間彌生從精神療養院走向世界舞台 解密「圓點女王」傳奇一生
朱肯米勒批貝森特文掀案外案 網友揪出使用AI工具引起熱議

朱肯米勒批貝森特文掀案外案 網友揪出使用AI工具引起熱議
匈牙利作家納達斯83歲辭世 曾是諾貝爾文學獎熱門人選

匈牙利作家納達斯83歲辭世 曾是諾貝爾文學獎熱門人選

熱門新聞

圖／想樂

千金難買早知道(上)

2026-08-30 02:00

千金難買早知道(下)

2026-08-30 18:00
隱地（左一）與妻子林貴真（左二）在家接待夏烈（右一）、龔明祺伉儷。（圖／夏烈提供）

夏烈和我

2026-08-29 02:00
印度焦特布爾 - 烏邁德宮外觀。（路透）

全球10處裝飾藝術傑作 去過美國這兩地嗎？

2026-08-29 09:25
北港天主堂神父徐景山原籍大陸東北，後入美籍，來台服務、爭取歸化多年終於取得身分證。（記者蔡維斌／攝影）

爭取歸化20年 67歲陸裔神父領中華民國身分證高喊「愛台灣」

2026-08-26 07:00

第二故鄉──宜蘭

2026-08-27 02:00

超人氣

更多 >
夫婦以郵輪為家3年「每日花費約66元」

夫婦以郵輪為家3年「每日花費約66元」
蔣得立赴美交換遭檢舉詐欺 美國務院回應 蔣萬安反應曝光

蔣得立赴美交換遭檢舉詐欺 美國務院回應 蔣萬安反應曝光
別再不好意思開口 心理學家揭成功人士都有一個共同習慣

別再不好意思開口 心理學家揭成功人士都有一個共同習慣
曾以為是第二個家 日本對外國人愈來愈嚴 長居者開始想說再見

曾以為是第二個家 日本對外國人愈來愈嚴 長居者開始想說再見
習近平下機緊握妻的手被作文章 央視剪掉畫面幫倒忙？

習近平下機緊握妻的手被作文章 央視剪掉畫面幫倒忙？