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後閱讀時代 台「一人出版社」請了12個AI顧問逆勢突圍

記者陳宛茜／專題即時報導
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南方家園總編輯劉子華（前）發揮早年台商「一卡皮箱走天下」的精神，連續三年到首爾書...
南方家園總編輯劉子華（前）發揮早年台商「一卡皮箱走天下」的精神，連續三年到首爾書展擺攤銷售。（記者陳宛茜／攝影）

台灣逗點文創結社是「一人出版社」，總編輯陳夏民是唯一的人類員工，「請」了12個AI顧問，每個負責不同領域的資料整理與建議：行銷、國際趨勢、市場調查…還有一個負責「唱反調」挑戰陳夏民的想法。每次開會陳夏民打開電腦，12個AI顧問便會七嘴八舌提建議。全球進入「後閱讀時代」，出版被認為是夕陽產業進入「最壞的時代」。陳夏民卻認為，只要善用數位工具，「現在是獨立出版最好的黃金時代」。

「後閱讀時代」（Post-literate era）是指人類社會從以紙本、長篇文字和深度閱讀為主的文化，轉變為由社群平台、短影音、AI與碎片化資訊主導的時代。

日前美國大西洋月刊封面報導「The End of Reading Is Here（閱讀的終結已至）」，認為在這個時代，閱讀書籍已衰退成少數人的小眾興趣。人們理解複雜文本的能力衰退，長文、長篇小說與嚴肅文章失去讀者，過度依賴AI讓讀者習慣取得摘要和解答卻不讀原典，失去獨立思考的能力。這篇報導在全世界引發熱議，紐約時報專欄作家便反駁，去年美國圖書銷售量創下十年新高。

在台灣，圖書的出版量和銷量也未明顯下降。根據國家圖書館的報告，新書出版量除了在2023年因圖書免徵營業稅上路導致種數飆高，疫後維持在每年出版5.4萬到5.5萬種新書上下。根據文策院報告，疫後三年的圖書銷量維持在1年200億左右。

不少出版社反映，單書首印量與銷量持續下滑，疫後銷售量衰退為疫前二分之一。去年起出版界多次傳出整併與縮減人力，一家出版集團進行人力重整、辭退不少總編輯。許多出版社將美編、編輯外包，甚至改聘「專案」總編輯，連總編輯都成為約聘人力。

AI助陣 一人抗衡中型出版社

陳夏民認為，疫情3年數位科技的急速發展，帶動讀者從紙本轉向數位；AI的崛起更是挑戰人們專注、完整閱讀文本的求知與思考模式。但數位科技也縮減出版流程的人力需求，只要懂得掌握數位科技，「一人出版社」也可以做出不遜於中型出版社的出版質量。「這是獨立出版的黃金年代」，陳夏民已完成兩本「做書的人」，採訪南韓20家獨立出版社，下一步還將採訪日本與泰國的獨立出版。

長篇小說未死 電子書另闢生路

人們不再閱讀長篇小說？上世紀風靡華人世界的金庸小說，一部動輒百萬字起跳，「天龍八部」厚達150萬字仍人手一冊。遠流董事長王榮文坦承，金庸小說如今面臨小讀者接續閱讀危機，除了時代氛圍改變，也跟閱讀零碎化有關。他說，在短影音橫行，AI劇情一稿多用時代，讀者「也許也沒有太多時間沉浸在金庸創造的世界裡」。

陳夏民卻有不同看法。逗點近年出版的書籍中，賣得最好的是長篇小說。疫後出版的14冊「綠野仙蹤」電子書已回本，準備挑戰紙本書。他分析，紙本的長篇小說往往成為視覺上的「磚頭書」，讓讀者望之生畏。電子書則讓長篇和短篇的視覺「厚度」沒有差別，而讀者透過平板隨時零碎閱讀，可以在不知不覺中消化長篇。

閱讀碎片化 出版社幫讀者做功課

也是「一人出版社」的南方家園總編輯劉子華則認為，碎片化閱讀確實影響讀者閱讀長文的習慣，因此出版社需要幫讀者做功課、整合知識協助讀者理解文本。她因此開了每周更新的Podcast「南方家園小客廳」，每集邀來貴賓暢談與書有關的跨領域知識，有時一本書就做好幾集。

閱讀轉向數位，陳夏民和劉子華都認為，後閱讀時代的「體驗經濟」反而更重要；尤其當實體書店式微，書展和市集成為出版人銷售書籍、面對面接觸讀者的重要管道。劉子華發揮早年台商「一卡皮箱走天下」的精神，連續三年到南韓首爾書展擺攤賣書，國內的溫羅汀曬書節市集、獨書祭也可以看到她的身影。

情境勝折扣 書展市集重拾交流

陳夏民指出，後閱讀時代「體驗經濟」是「情境比折扣重要」，市集和書展除了提供新世代需要的「慶典氛圍」與「期間限定」，也回到賣書最初的樣貌—出版人和讀者面對面分享閱讀最美好的時刻。

後閱讀時代的「體驗經濟」反而更形重要；尤其當實體書店逐漸式微，書展和市集成為出版...
後閱讀時代的「體驗經濟」反而更形重要；尤其當實體書店逐漸式微，書展和市集成為出版社銷售書籍、面對面接觸讀者的重要管道。圖為溫羅汀曬書節市集。（記者陳宛茜／攝影）

逗點文創結社是一人出版社，總編輯陳夏民善用數位工具，「請」了十二個AI顧問。（記...
逗點文創結社是一人出版社，總編輯陳夏民善用數位工具，「請」了十二個AI顧問。（記者陳宛茜／攝影）

精華 FAQ

  • 總編輯陳夏民是唯一人類員工，卻配置12個AI顧問分工處理行銷、國際趨勢、市場調查等工作，還有一個專門負責唱反調，讓每次開會都能快速激盪出更多想法。

  • 後閱讀時代指社群平台、短影音、AI與碎片化資訊主導文化，讓長文與深度閱讀式微。出版社因此更重視數位工具、內容整合與讀者體驗，來維持出版與銷售。

  • 因為實體書店式微、閱讀碎片化，出版社需要直接接觸讀者並幫忙做功課。書展、市集提供面對面交流與慶典氛圍，Podcast則能延伸一本書的知識內容。

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